Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Пермская абитуриентка приказом Шойгу принята в Краснодарское училище летчиков сверх плана

29.09.2017 ТАСС 298 0
-1
Понравилась новость?
 +2
Абитуриентка
Абитуриентка Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К Серова.
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

На первый в истории РФ курс военных летчиц зачислены 16 человек

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Абитуриентка из Пермского края Анна Щербакова стала 16-й курсанткой первого набора среди девушек в Краснодарском авиационном высшем военном училище летчиков. Ее зачислили в четверг по спецраспоряжению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, сообщили ТАСС в училище.

"Приказ министра обороны сегодня довели. Нам позвонили из главного управления кадров, подтвердили, что приказ о зачислении подписан", - сказал представитель училища.

Он уточнил, что, таким образом, вместо 15 девушек, как первоначально планировалось, на первый в истории РФ курс военных летчиц зачислены 16 человек.

Анна Щербакова из Пермского края в списке на зачисление была 16-й, она набрала на один балл меньше, чем последняя из зачисленных абитуриенток. Во время мандатной комиссии она попросила зачислить ее 16-й. Представители Минобороны РФ обещали передать ее просьбу главе военного ведомства.

Ранее сообщалось, что курсантками стали 15 представительниц 11 регионов от Калининграда до Иркутской области. Еще 14 абитуриенток были зачислены в резерв.
28.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.09 07:50
  • 10
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 29.09 07:48
  • 8
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
  • 29.09 07:38
  • 3770
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.09 07:26
  • 77
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 29.09 07:25
  • 3
Пять причин, по которым Россия и Китай не смогут потопить американский авианосец (The National Interest, США)
  • 29.09 06:36
  • 5
Рогозин сообщил об испытаниях самолета МС-21 на высоте от 6 до 10 тыс. метров
  • 29.09 05:13
  • 366
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.09 03:11
  • 22
"Калашников" создал концепт "воздушного мотоцикла" в виде одноместного мультикоптера
  • 29.09 01:19
  • 5
Большая часть "Терминаторов" будет поставлена в российскую армию в 2018 году
  • 28.09 22:58
  • 5470
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 28.09 22:49
  • 1
Глава Ростеха считает, что концерн "Тракторные заводы" нужно банкротить
  • 28.09 22:39
  • 4
Россия полностью уничтожит свое химическое оружие в сентябре 2017 года
  • 28.09 22:33
  • 1
Готовятся контракты на поставку экипировки "Ратник" за рубеж
  • 28.09 22:31
  • 1
Австрийский бронетранспортёр вооружился миномётом
  • 28.09 22:23
  • 16152
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
другие обсуждаемые темы