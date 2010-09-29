"Адмирал Григорович" зашел в греческий порт Керкира
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Сторожевой корабль Адмирал Григорович у побережья Черного моря. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Нина Зотина
По пути из Севастополя в Грецию фрегат повторил маршрут Средиземноморской экспедиции 1798-1800 годов под командованием адмирала Федора Ушакова
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл на греческий остров Корфу. Об этом сообщил в четверг официальный представитель флота Вячеслав Трухачев.
"Фрегат "Адмирал Григорович" прибыл в порт Керкира на греческом острове Корфу, в соответствии с планом с делового захода экипаж корабля примет участие в мероприятиях XVI общественного форума "Русская неделя на Ионических островах", в ходе которого пройдут дни памяти адмирала Федора Ушакова, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров Корфу от иноземных захватчиков", - сказал он.
По пути из Севастополя в Керкиру "Адмирал Григорович" повторил маршрут Средиземноморской экспедиции 1798-1800 годов под командованием адмирала Федора Ушакова, результатом которой стало освобождение островов архипелага и образование первого демократического государства в Греции - Республики семи соединенных Ионических островов.
На период захода корабля в порт запланирован концерт оркестра Черноморского флота для жителей и гостей Керкиры.
Визит фрегата на остров Корфу завершится 1 октября.
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28.09.2017
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