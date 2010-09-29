Казахстанская компания намерена наладить поставки бронетехники в Узбекистан
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Бронированная машина Paramount Marodeur ("Арлан") на заводе по производству бронированных колесных машин, созданном совместным предприятием ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», сформированным ТОО «Казахстан инжиниринг Дистрибьюшн» (дочерняя компания АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг») с южноафриканской компанией Paramount Group. Астана, 30.11.2015.
Источник: МО Казахстана
Компания Kazakhstan Paramount Engineering планирует наладить поставки бронированных колесных машин типа MRAP в Узбекистан, передает агентство Sputnik сообщение гендиректора предприятия Ербола Салимова.
Сегодня в ташкентском Узэкспоцентре открылась выставка продукции из Казахстана, в том числе военного назначения.
Мы представляем в Узбекистане машины типа MRAP (Mine Resistant Ambush Protected – защищенный от подрыва и атак из засад). Данные машины востребованы во всем мире. Одна из стран, которая заинтересована в них, – это Узбекистан,
сказал Салимов.
По его словам, узбекская сторона проявила высокий интерес к представленной здесь многоцелевой бронированной машине «Арлан».
Этот образец пойдет на испытание Минобороны Узбекистана. Сегодня они являются главными узбекистанскими перспективными партнерами. Мы планируем подписать меморандум о взаимном сотрудничестве, добавил гендиректор.
Ранее министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков сообщал, что в 2017году планируется подписание соглашения о военно-техническом сотрудничестве двух стран. В августе военные ведомства Казахстана и Узбекистана впервые в истории двусторонних отношений заключили план военного сотрудничества, который включает, в том числе совместную оперативную и боевую подготовку войск.
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28.09.2017
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