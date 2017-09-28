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«Туполев» собрал молодых специалистов

28.09.2017 ПАО "Туполев" 50 0
Разделы: Авиация
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Слет молодых специалистов Туполев
Слет молодых специалистов ПАО «Туполев».
Источник: http://tupolev.ru/

В рамках мероприятий, посвященных 95-летию со дня основания ОКБ А.Н. Туполева, с 21 по 24 сентября 2017 года состоялся Слет молодых специалистов ПАО «Туполев».

Мероприятие проходило на базе санатория «Васильевский» в Республике Татарстан, в котором приняли участие более 100 молодых специалистов предприятия и его филиалов.


Работа слета началась с посещения Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев», где прибывшие конструктора, инженеры и представители других специальностей смогли более подробно осмотреть производственные цеха и пообщаться с опытными сотрудниками предприятия.


Слет молодых специалистов ПАО «Туполев».
Источник: http://tupolev.ru/

На авиазаводе состоялось торжественное открытие молодежного слета, где участников форума приветствовал заместитель генерального директора ПАО «Туполев» по управлению персоналом Кирилл Игоревич Порватов.


«Программа слета предполагает не только молодежные развлекательные мероприятия, но и работу в интересах компании, а именно повысить заинтересованность и привлечь молодых специалистов к решению производственных задач и участию в проектах предприятия», - отметил Кирилл Игоревич.


В течение трех дней молодые специалисты принимали активное участие в стратегической сессии форума, посвященной выявлению и анализу проблемных вопросов на производстве и подготовке предложений по совершенствованию процессов на всех этапах жизненного цикла изделия. Итогом совместной работы стала защита проектов, которые команды представили для оценки руководству ПАО «Туполев» и экспертному жюри.


Слет молодых специалистов ПАО «Туполев».
Источник: http://tupolev.ru/

«Сейчас у нас в работе порядка 20 открытых проектов по улучшению операционной эффективности завода. Проблемные вопросы, которые рассмотрены участниками, действительно важны. Будем принимать организационно-управленческие решения по доработке ваших предложений. Команды провели серьезную работу, и я надеюсь, что каждый из вас в дальнейшем будет заинтересован продолжить разработку и внедрение предлагаемых решений на предприятии», - высказался генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Владимирович Конюхов, который лично присутствовал на защите проектов молодых сотрудников компании.


Завершилась программа форума торжественным мероприятием, на котором по результатам оценки представленных проектов была объявлена команда-победитель.

«Мы старались сделать всё последовательно, по порядку. Думаем, жюри понравилось то, что решение нашей проблемы финансово не затратное. К тому же, в команде был человек, который работает в отделе главного конструктора на заводе, поэтому мы имели полное представление о проблеме. У нас была настоящая командная работа, кто-то делал презентацию, кто-то генерировал мысли, разбирали проблему с разных точек зрения, и благодаря этому мы пришли к победе», - поделилась впечатлениями участница победившей команды Светлана Туманова, техник авиационно-технического отделения филиала ПАО «Туполев» - ЖЛИ и ДБ.


Кроме того, участники слета проходили увлекательный квест, соревновались в спортивных состязаниях, участвовали в творческих музыкальных мероприятиях.
28.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "Туполев"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Компании
КАПО Горбунова
Туполев

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