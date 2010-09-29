Каспийская флотилия провела учения по высадке десанта в Дагестане
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Моряк во время учений Каспийской флотилии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы Каспийской флотилии провели учения по высадке морского десанта из катеров в Дагестане, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
"Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) провели совместные тренировки по высадке морского десанта в морских полигонах и на учебном комплексе морской пехоты "Скорпион" в Республике Дагестан", - сказал он.
По словам Астафьева, в учении участвовали около 200 военнослужащих, порядка 20 единиц боевой и спецтехники, а также три быстроходных десантных катера типа "Серна" из состава бригады надводных кораблей флотилии.
Он отметил, что на начальном этапе пехотинцы отработали погрузку и выгрузку боевых машин на десантные катера, выполнили тренировки по развертыванию боевых машин.
Астафьев добавил, что экипажи десантных катеров в ходе проведения учений выполнили различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия.
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28.09.2017
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