На учениях РВСН под Новосибирском применили перспективные беспилотники



Беспилотник ZALA 421-16Е2.

Источник: Пресс-служба АО Концерн "Калашников" Беспилотник ZALA 421-16Е2.Источник: Пресс-служба АО Концерн "Калашников"

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Перспективные образцы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения и модификаций применили на учениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Новосибирской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"На командно-штабных учениях РВСН в Новосибирской области широко применяются перспективные БПЛА различного назначения и модификаций. На маршрутах боевого патрулирования для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов "Ярс" на маршрутах боевого патрулирования применяется широкая линейка беспилотных летательных аппаратов БПЛА, в том числе "Элерон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники обнаружили более сотни "диверсантов", минировавших дороги на маршрутах движения колонн. По легенде учений, наряду с проведением диверсий на объектах жизнеобеспечения в планы "диверсантов" входило уничтожение полевых складов и срыв выполнения полком учебно-боевой задачи. По данным военного ведомства, после обнаружения на дальних подступах к полевым позициям условные диверсанты были своевременно нейтрализованы.

В настоящее время в позиционных районах соединения проводятся мероприятия по наращиванию охраны и маскировки. БПЛА входит в состав боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М".