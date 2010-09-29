На учениях РВСН под Новосибирском применили перспективные беспилотники
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Беспилотник ZALA 421-16Е2.
Источник: Пресс-служба АО Концерн "Калашников"
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Перспективные образцы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения и модификаций применили на учениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Новосибирской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"На командно-штабных учениях РВСН в Новосибирской области широко применяются перспективные БПЛА различного назначения и модификаций. На маршрутах боевого патрулирования для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов "Ярс" на маршрутах боевого патрулирования применяется широкая линейка беспилотных летательных аппаратов БПЛА, в том числе "Элерон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что беспилотники обнаружили более сотни "диверсантов", минировавших дороги на маршрутах движения колонн. По легенде учений, наряду с проведением диверсий на объектах жизнеобеспечения в планы "диверсантов" входило уничтожение полевых складов и срыв выполнения полком учебно-боевой задачи. По данным военного ведомства, после обнаружения на дальних подступах к полевым позициям условные диверсанты были своевременно нейтрализованы.
В настоящее время в позиционных районах соединения проводятся мероприятия по наращиванию охраны и маскировки. БПЛА входит в состав боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М".
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28.09.2017
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