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В России создают электромагнитные бомбы, парализующие технику противника

29.09.2017 РИА Новости 208 0
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Ракеты. Архивное фото
Пуск ракеты "Калибр" из подводного положения. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В России создаются радиоэлектронные боеприпасы, способные вывести технику противника из строя за счет мощного СВЧ-импульса, сообщил РИА Новости советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса создали мощную электромагнитную ракету "Алабуга", имеющую боевой блок с генератором электромагнитного поля высокой мощности. Сообщалось, что она может одним ударом накрыть территорию 3,5 километров и вывести из строя всю электронику, превратив ее в "груду металлолома".

Михеев разъяснил, что "Алабуга" не является конкретным оружием: под этим шифром в 2011-2012 годах завершился целый комплекс научных исследований, в ходе которых определили основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего.

"Была проведена очень серьёзная теоретическая оценка и практическая работа на лабораторных макетах и специализированных полигонах, в ходе которой определена номенклатура радиоэлектронного оружия и степень его воздействия на технику", - рассказал он.

Это воздействие может быть разным по интенсивности: "Начиная с обычного помехового влияния с временным выводом систем вооружения и военной техники противника из строя вплоть до ее полного радиоэлектронного поражения, приводящего к энергетическому, деструктивному повреждению основных электронных элементов, плат, блоков и систем".

После окончания этой работы все данные о ее результатах были закрыты, а сама тема СВЧ-оружия попала в разряд критических технологий с наивысшим грифом секретности, подчеркнул Михеев.

"Сегодня мы можем только сказать, что все эти наработки переведены в плоскость конкретных опытно-конструкторских работ по созданию электромагнитного оружия: снарядов, бомб, ракет, несущих на себе специальный взрывомагнитный генератор", - отметил собеседник.

Подобные разработки ведут все ведущие мировые державы - в частности, США и Китай, заключил он.
28.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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Китай
Россия
США
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