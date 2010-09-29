Космические войска ВКС РФ приняли на сопровождение спутник "Глонасс-М"
|
|
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник: politikus.ru
Спутник был запущен 22 сентября
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Космические войска ВКС России приняли на сопровождение спутник "Глонасс-М", который был запущен 22 сентября. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС приняли на сопровождение наземными средствами главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС разгонный блок "Фрегат" и выведенный им на орбиту 22 сентября 2017 года космический аппарат "Глонасс-М", - сказали в пресс-службе.
Информация о спутнике и разгонном блоке внесена в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.
|
28.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.05.2013 Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
25.09.2017 Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк
25.09.2017 Спутник "Глонасс-М" с разгонным блоком "Фрегат" выведен на низкую околоземную орбиту
25.09.2017 Спутник "Глонасс-М" успешно выведен на расчетную орбиту
29.07.2016 Связь на Луне: перспективы системы ГЛОНАСС на естественном спутнике Земли
31.05.2016 РКЦ "Прогресс" о проблемах при пуске с Плесецка: мы свою задачу выполнили
31.05.2016 ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с космодрома Плесецк
31.10.2014 Войска воздушно-космической обороны провели запуск космического аппарата связи «Меридиан»