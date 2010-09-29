Космические войска ВКС РФ приняли на сопровождение спутник "Глонасс-М"



Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".

Источник: politikus.ru Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".Источник: politikus.ru

Спутник был запущен 22 сентября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Космические войска ВКС России приняли на сопровождение спутник "Глонасс-М", который был запущен 22 сентября. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС приняли на сопровождение наземными средствами главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС разгонный блок "Фрегат" и выведенный им на орбиту 22 сентября 2017 года космический аппарат "Глонасс-М", - сказали в пресс-службе.

Информация о спутнике и разгонном блоке внесена в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.