Под Калининградом прошли учения Балтфлота по ликвидации боевиков
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Балтийское море, Россия.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
В маневрах было задействовано свыше 500 военнослужащих, более 50 единиц
КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Более 500 военнослужащих гвардейской бригады морской морской пехоты Балтийского флота, морская авиация, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня "Град" были задействованы в учениях по ликвидации незаконных вооруженных формирований (НВФ), проникших на территорию Калининградской области. Об этом в среду сообщил журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.
"Десантно-штурмовые подразделения гвардейского соединения морской пехоты при огневой поддержке ударных вертолетов Ми-24 морской авиации, самоходных артиллерийских установок, танков, бронетранспортеров и реактивных систем залпового огня "Град" в среду провели операцию по ликвидации боевиков, которых "противник" пытался высадить на калининградское побережье Балтийского моря", - рассказал он. В маневрах было задействовано свыше 500 военнослужащих, более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Поднятый по тревоге десантно-штурмовой батальон морской пехоты, усиленный артиллерийскими и танковыми подразделениями, совершил марш в заданный район с целью блокирования и уничтожения представителей "незаконных вооруженных формирований", пояснил Мартов.
"На первом этапе учений ударные вертолеты Ми-24 нанесли удар по обнаруженному условному противнику, уничтожив наземные цели с использованием ракетно-пушечного вооружения вертолетов. Морские пехотинцы встретили условного неприятеля у кромки моря, где огнем бронетранспортеров и штатного оружия уничтожили передовой отряд морского десанта", - отметил представитель БФ.
Блокировав основные силы террористов, которые сумели высадиться с моря и продвинулись вглубь побережья, "черные береты" при поддержке артиллеристов и танкистов массированным огнем подавили наступление "неприятеля", подытожил Мартов.
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28.09.2017
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