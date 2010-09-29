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Впервые на учениях РВСН применили машину дистанционного разминирования "Листва"

29.09.2017 ТАСС 159 0
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Листва
Машина дистанционного разминирования "Листва".
Источник: www.youtube.com

На маршруте движения колонны диверсанты заложили около 20 дистанционно управляемых взрывных устройств

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва" была впервые применена на учениях для сопровождения ракетного комплекса "Ярс" на маршрутах боевого патрулирования. Об этом сообщили в среду в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"По легенде учения, на маршруте движения колонны диверсанты заложили около 20 дистанционно управляемых взрывных устройств. Мины планировалось привести в действие с помощью сотовых телефонов, однако они попали в поле зрения излучателей машины разминирования, способной подавать идентичные сигналы. Подрывы произошли до начала движения колонны, все "закладки" были уничтожены, пояснили в военном ведомстве. МДР обезвредила все без исключения взрывные устройства: не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 70 метров от самой трассы.

"Листва" относится к технике, работающей на новых физических принципах: мины и фугасы ее электроника способна обнаружить на дистанции до 100 метров в секторе 30 градусов. Машина создавалась специально для РВСН и доказала эффективность в ходе командно-штабных учений с Новосибирским ракетным соединением.
28.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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