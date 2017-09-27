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Китайский авианосец обзавёлся радарной мачтой

28.09.2017 Warspot 292 0
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Первый авианосец, построенный в Китае
Первый авианосец, построенный в Китае.
Источник: people.cn

Пока ещё безымянный китайский авианосец прошёл важный этап своей постройки. Вчера, 26 сентября, портал people.cn сообщил о том, что первый авианосный корабль, построенный в Китае, получил радарную мачту.

"Новый корабль строится в очень сжатые сроки. Всего через пять месяцев после спуска корабля на воду на него уже установлена радарная мачта. Традиционно установка радиолокационных систем является самым сложным и длительным процессом в постройке боевого корабля. После установки РЛС строительство перейдёт в заключительную стадию", — рассказал журналистам Ли Цзе, китайский эксперт по авианосцам. По словам Ли Цзе, постройка первого авианосца проекта Type 001A опережает график на шесть месяцев, и уже в начале следующего года он сможет выйти на ходовые испытания.

Первый китайский авианосец был заложен в ноябре 2013 года, однако Минобороны Китая официально подтвердило факт строительства нового корабля только в январе прошлого года. Тогда представитель военного ведомства Ян Юйцзюнь рассказал о том, что новый корабль будет иметь водоизмещение примерно в 50 000 т и получит авиатрамплин для истребителей J-15. Кроме того, китайские военные планируют разместить на нем другие самолёты, которые пока находятся в разработке — например, истребитель пятого поколения J-31. Официальная церемония спуска на воду нового авианосца прошла 26 апреля, а в августе стартовали швартовые испытания корабля.

Несмотря на то что в Китае новый авианосец называют полностью национальной разработкой, по своим размерам и форме он соответствует советским авианесущим крейсерам. Известно, что в 90-е годы китайцы выкупили у Невского проектно-конструкторского бюро комплект проектной документации авианесущих крейсеров модернизированного проекта 1143.6 "Кречет". По этому же проекту был создан советский авианесущий крейсер "Варяг", выкупленный у Минобороны Украины в 1998 году якобы для строительства плавучего казино. В июне 2011 года было официально объявлено, что корабль достроен как первый китайский авианосец, 10 августа того же года он вышел на ходовые испытания, а 25 сентября 2012 года вступил в строй под именем CV-16 Liao Ning.
27.09.2017
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Страны
Китай
Украина
Продукция
J-15
J-31
Система наблюдения "Ратник"
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Авианосец
Истребитель 5 поколения

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