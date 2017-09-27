Австрийский бронетранспортёр вооружился миномётом
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Мобильная миномётная система на базе БТР Pandur II.
Источник: armyrecognition.com
Чешская армия может вооружиться новыми мобильными миномётами. Вчера, 26 сентября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что во время Дней НАТО в Чешской Республике компания Tatra Defense Vehicle представила новую модификацию бронетранспортёра Pandur II, созданного по запросу Минобороны Чехии.
Мобильная миномётная система на базе бронетранспортёра Pandur II оснащается 120-мм орудием производства израильской компании Soltam Systems. Стрельба может вестись изнутри бронетранспортёра или из миномёта, извлечённого из машины и поставленного на грунт.
Возимый боезапас составляет 50 мин, максимальный темп стрельбы – 15 выстрелов в минуту.
|Миномёт на базе БТР Pandur II в боевом положении.
|Источник: armyrecognition.com
Время на развёртывание в боевое положение составляет 30 секунд, примерно столько же займет сворачивание в походное положение. Точность стрельбы корректируется специальной компьютерной системой, максимальная дальность ведения огня составляет 6,8 км.
22-тонный бронетранспортёр Pandur II разработан и производится австрийской компанией General Dynamics European Land Systems-Steyr. Серийный выпуск машины стартовал в 2007 году (БТР производится для Австрии, Португалии и Чехии). Кроме того, "Пандуры" производятся по лицензии португальской компанией Fabrequipa. Чешская армия уже имеет на вооружении 199 единиц Pandur II шести модификаций, которые были приобретены в период с 2007 по 2012 год.
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27.09.2017
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