Обозреватель: Болгария не увеличивает военные расходы, чтобы не «злить» Россию



Военнослужащие сил специальных операций Болгарии на фоне истребителя МиГ-29 во время авиашоу на базе Граф-Игнатиево, 2007 год.

Источник: Petar Petrov/AP Военнослужащие сил специальных операций Болгарии на фоне истребителя МиГ-29 во время авиашоу на базе Граф-Игнатиево, 2007 год.Источник: Petar Petrov/AP

Болгария, стеснённая в средствах и пытающаяся «не разозлить Россию», не только не увеличивает оборонный бюджет, как того требует руководство НАТО, но и движется в обратном направлении, пишет издание Balkan Insight.

«НАТО требует от участников взноса в размере 2% от их ВВП, но Болгария в 2015 году потратила на свой оборонный бюджет $664 млн (1,16% ВВП), а в 2016-м чуть больше – $769 млн (1,31%). В этом же году траты на оборону составляют примерно $585 млн – ещё меньше, чем в 2015 году», – приводит статью RT.

В Софии считают требование НАТО о 2% ВВП долгосрочной целью: «учитывая разногласия среди болгарских политиков, некоторые из которых стремятся сблизиться с НАТО, ЕС и США, а другие предпочитают Россию, неизвестно, сколько времени потребуется для достижения цели», отмечает автор.

По его словам, болгарское правительство «концентрируется на экономических и социальных проблемах страны, а не на призывах альянса занять единую позицию против России». Премьер Бойко Борисов считает Москву скорее партнёром, а не противником.

Издание отмечает, что авиация страны всё ещё базируется на 15 советских МиГ-29 и 14 Су-25, которым требуется ремонт и модернизация. Требуется и обновление ВМС: ещё в апреле 2016 года тогдашний министр обороны объявил о закупке двух патрульных кораблей комплексного назначения для замены устаревших советских кораблей.

«Отсутствие последовательной политики в отношении оборонного бюджета, постоянная смена стратегии болгарских властей привели к задержкам в области военных закупок, что, по мнению многих экспертов, возможно, было сделано намеренно – чтобы не портить отношения с Кремлём. Если так оно и есть, то Болгария, оставаясь членом НАТО, в то же время считает Россию своим главным партнёром в сфере обороны», – заключает обозреватель издания.