В свежем, четвертом номере журнала "Экспорт вооружений" за 2017 год была опубликована статья Прохора Тебина "Мировой рынок наземных робототехнических комплексов". Наш блог размещает начало данного материала. Полный вариант доступен на дружественном ресурсе "Перископ.2".

Робототехнический комплекс TALON производства компании QinetiQ North America (c) army-technology.com

В последние годы в России и за рубежом наблюдается рост интереса со стороны прессы и общественности к тематике наземных робототехнических комплексов (РТК, в английском языке обычно используется термин Unmanned Ground Vehicle - UGV), создаваемых в интересах военных, спецслужб и правоохранительных органов. РТК часто стали выходить на первые полосы. Создается впечатление, что в ближайшие пять-десять лет ожидается резкий рост рынка РТК, а их роль в военном деле значительно возрастет. Действительно, ведущие мировые державы уделяют внимание развитию РТК для использования в военных целях. Тем не менее ситуация является более сложной и требует более сдержанных оценок.

Оценить реальные перспективы рынка РТК даже в краткосрочной перспективе представляется весьма сложным. Тем не менее и весьма грубые оценки позволяют сделать ряд важных выводов. Так, по сделанному в феврале 2017 г. прогнозу группы IHS Jane’s, продажи новых РТК в 2015-2025 гг. оцениваются в 30 тыс. единиц общей стоимостью 4,9 млрд долл. Ежегодные продажи должны вырасти с 200 млн долл. в 2016 г. до 800 млн долл. в 2025 г. В то же время продажа беспилотных летательных аппаратов (БЛА) за тот же период оценивается в 63 тыс. единиц общей стоимостью 82 млрд долл.

Таким образом, несмотря на значительный, в четыре раза, прогнозируемый рост рынка РТК в абсолютных показателях, он все равно будет составлять менее 1 млрд долл. в год. А общие же продажи в течение 2015-2025 гг. будут составлять всего лишь 6% от продаж БЛА.

Рынок РТК в ближайшей перспективе останется весьма небольшим по объему, а его развитие - труднопредсказуемым. В отличие от БЛА, РТК еще не оформились как полноценный тип военной техники. РТК смогли занять несколько достаточно узких и специфических ниш, но военные ведущих мировых держав продолжают поиск и определение возможных мест их применения.

С технологической точки зрения создание РТК сталкивается с рядом проблем, которые не столь остры для БЛА - сложно обеспечить уверенное передвижение по пересеченной местности вдали от дорог с качественным покрытием и дистанционное управление на значительном расстоянии. С экономической точки зрения выгода от внедрения РТК часто бывает весьма низкой по сравнению с выгодой от внедрения БЛА, которые заменяют дорогостоящие в производстве и эксплуатации (особенно с учетом подготовки летного состава) пилотируемые самолеты и вертолеты. Наконец, создание РТК для военных и правоохранителей является достаточно сложным и трудоемким делом на фоне быстрорастущего рынка бытовых и развлекательных роботов. Ниже эти и другие проблемы развития РТК военного назначения будут рассмотрены подробнее.

От лабораторий к полю боя

Как и их более многочисленные собратья, БЛА, РТК не являются чем-то принципиально новым. Широко известны радиоуправляемые телетанки, разрабатывавшиеся в Советском Союзе в 1930-е гг. В ходе советско-финской войны применялся выпущенный небольшой серией телетанк ТТ-26. Успеха они, впрочем, не имели. В послевоенный период работы по танкам с дистанционным управлением велись с перерывами в СССР вплоть до 1990-х гг.

За рубежом после Второй мировой войны работы над тематикой РТК продолжились, прежде всего в США за счет средств Агентства перспективных исследований министерства обороны США (DARPA). Так, еще в конце 1960-х гг. в рамках финансируемого DARPA проекта Стэнфордского исследовательского института по исследованию искусственного интеллекта был создан РТК Shakey.

В 1980-е гг. разработкой РТК активно занимались американские армия и корпус морской пехоты (КМП). Число отдельных проектов стало столь велико, что в 1990 г. общее управление всеми проектами в сфере разработки РТК видов вооруженных сил DARPA было передано специальной структуре внутри аппарата министра обороны США - Joint Robotics Program.

Работы в сфере разработки РТК интенсифицировались в США в 1990-е гг. с окончанием холодной войны, а в 2000-е гг. на американском рынке произошел настоящий "робототехнический бум". Это стало возможным благодаря трем факторам. Во-первых, к концу 1990-х гг. накопленный опыт и технологический задел, который был сформирован во многом благодаря проектам, финансируемым DARPA, позволил американскому ВПК перейти от интенсивных НИОКР к массовому серийному производству. Во-вторых, с приходом администрации Дж. Буша-младшего начался рост военных расходов. В-третьих, военные операции в Афганистане и Ираке сделали РТК по-настоящему востребованной продукцией. Пожалуй, именно последний фактор сыграл важнейшую роль.

В Ираке и Афганистане главной угрозой жизни и здоровью американских военных стали взрывные устройства (ВУ), преимущественно самодельные. На борьбу с ними были брошены значительные силы и средства, а саперные и инженерные подразделения быстрыми темпами стали получать РТК для обезвреживания ВУ (Explosive Ordnance Disposal, EOD). Созданное в 2002 г. подразделение армии США по быстрой поставке в войска недостающего снаряжения и вооружения (Rapid Equipping Force) начало свою деятельность именно с внедрения РТК. В 2004 г. США направили в войска в Ираке и Афганистане 162 РТК, а уже через год их число в зоне ответственности Центрального командования достигло 1800 и продолжало быстро расти.

К 2012 г. США обладали уже 12 000 РТК, большая часть которых была сосредоточена в Ираке и Афганистане. Более 1000 РТК было потеряно или повреждено в результате взрывов. Вслед за США РТК заинтересовались и некоторые американские союзники, также втянутые в иракскую и афганскую кампании, например, Великобритания, Канада и Франция. Но их интерес был значительно ниже в связи с меньшими ресурсами, меньшим уровнем военного участия и, соответственно, меньшим количеством потерь.

"Робототехнический бум" 2000-х гг. естественным образом сменился спадом на рынке в начале 2010-х гг. Период роста военного бюджета закончился вследствие глобального экономического кризиса и сменился периодом сокращения расходов на оборону. Это, а также свертывание операций в Ираке и Афганистане привело к резкому падению спроса со стороны основного мирового потребителя РТК - армии США.

Проблемы на рынке РТК в конце 2000-х - начале 2010-х гг.

Сокращение военных расходов и вывод войск из Ирака и Афганистана были ключевыми, но далеко не единственными причинами спада на рынке РТК. Значительная часть закупленных в 2000-е гг. американскими военными РТК (более 7000 единиц) была приобретена за счет дополнительных средств бюджета на заморские операции (Overseas Contingency Operations) как нестандартное оборудование для скорейшего удовлетворения текущих потребностей войск в Ираке и Афганистане. Благодаря этому Пентагон смог закупить имеющиеся на рынке коммерческие (Commercial-off-the-Shelf) РТК в больших объемах и в сжатые сроки и направить их для применения в зоне боевых действий. Обратной стороной стала разнотипица, высокая стоимость закупаемых РТК и их обслуживания. РТК различных производителей были несовместимы по программному обеспечению и системам управления.