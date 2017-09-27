Два новых МиГ-29М/М2 для Египта
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Фотография двух новых истребителей, построенных на Производственном комплексе № 1 АО "РСК "МиГ" в Луховицах (Московская область) для ВВС Египта - одноместного МиГ-29М с египетским бортовым номером "8705" ("705") и двухместного МиГ-29М2 с египетским бортовым номером "8804" ("804").
Два новых истребителя, построенных на Производственном комплексе № 1 АО "РСК "МиГ" для ВВС Египта - одноместный МиГ-29М с египетским бортовым номером "8705" ("705") и двухместный МиГ-29М2 с египетским бортовым номером "8804" ("804"). Луховицы (Московская область), 26.09.2017 (с) Алексей Карпулёв / russianplanes.net ( ссылка )
Напомним, что контракт на поставку Египту более 50 истребителей МиГ-29М/М2 был заключен АО "Рособоронэкспорт" в мае 2015 года. Первые самолеты по этому контракту были изготовлены на Производственном комплексе № 1 АО "РСК "МиГ" в Луховицах в начале 2017 года. Хотя первая партия машин уже передана ВВС Египта, фактически доставка их в Египет, по известным данным, пока что не начиналась.
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27.09.2017
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