Бюджет не уходит в круиз



Проект речного пассажирского круизного судна ПКС180 "Золотое кольцо".

Источник: АО "Объединенная судостроительная корпорация" Проект речного пассажирского круизного судна ПКС180 "Золотое кольцо".Источник: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Новые заказы на лайнеры ждут денег от государства

Как выяснил “Ъ”, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) вряд ли заключит новые заказы на круизные лайнеры до 2018 года. Судоходные компании готовы строить их лишь на условиях кэптивной лизинговой ОСК "Гознак-лизинг", но бюджет пока не выделил ей средства. В 2016 году компания получила 5 млрд руб., за счет чего и были заключены контракты на первые два лайнера, но в 2017–2018 годах на это предусмотрено лишь по 1 млрд руб. Правительство все еще прорабатывает предложения по расширению финансирования.

Как рассказал “Ъ” глава дирекции программы "Суда река-море" ОСК Сергей Итальянцев, у корпорации есть заявки компаний "ВодоходЪ" и "Московское речное пароходство" (МРП) с предложением рассмотреть возможность строительства еще по одному судну. Сейчас идет определение финансовых механизмов заказов, отметил господин Итальянцев. "Думаю, что это все-таки заказы следующего года",— заключил он.

Первый лайнер "река-море" проекта PV300VD заложен в августе 2016 года на астраханском "Лотосе" ОСК по заказу МРП. Судно будет эксплуатироваться в Каспийском бассейне с 2019 года, его стоимость — более 3 млрд руб. "ВодоходЪ" заказал затем за 3 млрд руб. на верфи ОСК "Красное Сормово" речной лайнер (проект PV300), с 2020 года он должен встать на маршрут Москва—Петербург (см. “Ъ” от 23 января). Оба лайнера строятся через "Гознак-лизинг", кэптивную компанию ОСК.

В "Водоходе" и МРП рассказали “Ъ”, что не готовы строить лайнеры через другие лизинговые компании. Суда очень дорогие и капиталоемкие, у "Гознак-лизинга" ставка ниже (глава ОСК Алексей Рахманов говорил о 2,5%), а с рыночным финансированием проекты не окупаются. Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров согласен, что строительство лайнеров при высокой стоимости и окупаемости не менее 15 лет целесообразно лишь по действующей программе льготного лизинга. Но даже на условиях "Гознак-лизинга" проекты эффективны только в стабильной экономической ситуации, при низких процентных ставках и стабильном рубле, считает он.

6 миллиардов рублей стоят уже заказанные судоходными компаниями у ОСК два круизных пассажирских лайнера

В ОСК “Ъ” сообщили, что в соответствии программой лизинга судов подана заявка на корректировку бюджета 2018–2019 годов. ОСК и "Гознак-лизинг" предлагают и финансирование с участием банков, но круизное судоходство не отличается высокой рентабельностью. При длительном сроке окупаемости альтернативы условиям программы ОСК по стоимости и срокам предоставления средств нет, подчеркивают в корпорации. "С рядом судовладельцев прорабатываются вопросы строительства более дешевых круизных судов типа колесных ПКС-180",— заключают в ОСК. В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) “Ъ” подтвердили, что получали обращения компаний, но до твердых контрактов дело пока не дошло.

В Минэкономики “Ъ” сообщили, что предложения по расширению финансирования программы лизинга судов поступили и прорабатываются. В Минфине переадресовали “Ъ” в Минпромторг, там уточнили, что на лизинг пассажирских судов в 2016 году направлено 5 млрд руб., в результате чего и были заключены контракты на два лайнера. Увеличение средств возможно после определения дополнительных источников поступлений в бюджет, считают в министерстве. В 2017 году выделено 0,95 млрд руб. на ПКС-180 (см. “Ъ” от 22 марта), Минпромторг предусмотрел в бюджете 2018–2019 годов на пассажирские суда по 0,9 млрд руб.

Всего по программе господдержки судостроения в 2017 году планируется выделить 3,3 млрд руб., в 2018 году — 3,5 млрд руб., а в 2019 году — 3 млрд руб. Помимо льготного лизинга, в программе предусмотрены субсидии компаниям на возмещение части затрат по займам, кредитам и лизингу, но срок действия постановления пока не продлен. В Минпромторге заявляют, что все заявки на эти субсидии удовлетворяются. С этого года должен был заработать и судовой утилизационный грант (выплата при утилизации старого судна и заказе в РФ нового), но источники “Ъ” на рынке отмечают, что грант так и не заработал. В Минпромторге сообщили, что в министерство поступили семь заявок, документы рассмотрены, предоставление субсидии запланировано на четвертый квартал.

Анастасия Веденеева; Анна Павлова, Нижний Новгород