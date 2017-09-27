Росатомфлот сообщил, когда кончится эксплуатация нынешних атомных ледоколов
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Атомный ледокол Таймыр.
Источник: © Фото : пресс-служба "Росатомфлота"
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Эксплуатация действующих российских атомных ледоколов "Таймыр", "Вайгач" и "Ямал" будет завершена в 2020-х годах, сообщил генеральный директор предприятия госкорпорации "Росатом" ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) Вячеслав Рукша.
Выступая в среду на конференции "Атомный ледокольный флот и освоение Арктики" в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт", Рукша напомнил, что специалисты предприятия Росатома "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) выполняют уникальные работы, обеспечивая продление ресурса реакторных установок атомоходов (в частности, срок эксплуатации "Вайгача" был продлен на пять лет, до 2022 года.
"Но этот ресурс - предельный", - отметил при этом Рукша.
Как следует из представленной им презентации, эксплуатацию атомохода "Вайгач" намечено завершить на рубеже 2023-2024 годов, "Таймыра" - в 2025-2026 годов, "Ямала" - 2027-2028 годов. Завершение эксплуатации атомного ледокола "50 лет Победы" отнесено за 2035 год.
Рукша напомнил, что вместо выбывающих атомных ледоколов в строй войдут строящиеся сейчас более совершенные, самые мощные в мире атомные ледоколы проекта 22220 "Арктика", "Сибирь" и "Урал".
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27.09.2017
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