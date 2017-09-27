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Россия потратила на уничтожение химоружия 290 миллиардов рублей

28.09.2017 РИА Новости 156 0
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Кизнер
Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия потратила из федерального бюджета на программу по уничтожению запасов химического оружия около 290 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В среду, 27 сентября, был уничтожен последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в стране запасов. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа завершена раньше установленного срока и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ,

"По состоянию на 27 сентября Россия на 100% исполнила свои обязательства в части уничтожения запасов химического оружия. В общей сложности ликвидировано порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ, в том числе таких как зарин, зоман, ви-икс, иприт и люизит. В целом на реализацию федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" из российского бюджета было выделено около 290 миллиардов рублей", - сказал Мантуров.

После распада СССР Россия осталась обладательницей крупнейших по весу в мире запасов химического оружия. 30 ноября 1992 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о запрещении химического оружия, которая вступила в силу 29 апреля 1997 года. Конвенция дополняет Женевский протокол 1925 года. В настоящее время к ней присоединились 192 государства. Вне международного правового поля конвенции остаются Египет, Израиль (подписал, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.
27.09.2017
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Страны
Египет
Израиль
КНДР
Россия
Судан
Компании
Минпромторг РФ
ООН
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Химоружие

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