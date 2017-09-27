США не выполняют обязательств по уничтожениям химоружия, заявил Путин
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Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию, во время которой дал команду на уничтожение последнего химического боеприпаса в РФ. 27 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
НОВО-ОГАРЕВО, 27 сен - РИА Новости. США не выполняют своих обязательств по уничтожениям химического оружия и трижды перенесли сроки, ссылаясь на нехватку средств, заявил российский президент Владимир Путин.
"Как известно, самыми крупными держателями, обладателями химического оружия были как раз Россия и являются до сих пор Соединенные Штаты, которые, к сожалению, не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия, уже трижды переносят сроки его ликвидации, в том числе под предлогом недостаточного необходимого количества бюджетных финансовых средств", - заявил Путин.
Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО, 1993, действует с 1997) предполагает ликвидацию существующего химического оружия (наибольшие запасы были у России) и запрещает его производство впредь. Конвенция объединяет все страны мира, кроме шести африканских и азиатских государств (из близких к Европе это Египет и Израиль). За исполнением договора следит Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).
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27.09.2017
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