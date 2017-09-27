Чемезов: Индия получит в первой партии 100 из 200 вертолетов Ка-226



Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов на первом заседании осенней сессии Совета Федерации РФ. 27 сентября 2017.

Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов на первом заседании осенней сессии Совета Федерации РФ. 27 сентября 2017.Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Индия по контракту с РФ получит в первой партии 100 из 200 вертолетов Ка-226Т, в дальнейшем поставки могут расширить, заявил в среду в Совете Федерации гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Что касается 226Т - контракт подписан. Планируется, что первоначально Индия будет закупать 100 вертолетов Ка-226Т, из них 40 будет уже готовых, которые произведут в России. Остальные 60 будут сделаны в Индии, и то, это будут машинокомплекты", - сказал он.

"Заказы растут, они (индийские партнеры) планирует увеличить поставки, может быть, ещё 100, а то и 200 вертолетов, но всё будет зависеть от того, как они себя там зарекомендуют", - добавил Чемезов.