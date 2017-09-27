Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Чемезов: Индия получит в первой партии 100 из 200 вертолетов Ка-226

28.09.2017 РИА Новости 257 0
0
Понравилась новость?
 +2
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов на первом заседании осенней сессии Совета Федерации РФ. 27 сентября 2017
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов на первом заседании осенней сессии Совета Федерации РФ. 27 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Индия по контракту с РФ получит в первой партии 100 из 200 вертолетов Ка-226Т, в дальнейшем поставки могут расширить, заявил в среду в Совете Федерации гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Что касается 226Т - контракт подписан. Планируется, что первоначально Индия будет закупать 100 вертолетов Ка-226Т, из них 40 будет уже готовых, которые произведут в России. Остальные 60 будут сделаны в Индии, и то, это будут машинокомплекты", - сказал он.

"Заказы растут, они (индийские партнеры) планирует увеличить поставки, может быть, ещё 100, а то и 200 вертолетов, но всё будет зависеть от того, как они себя там зарекомендуют", - добавил Чемезов.
27.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Персоны
Чемезов Сергей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.09 10:42
  • 3
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 28.09 09:22
  • 71
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
  • 28.09 09:21
  • 3
Россия и США не собираются сокращать сотрудничество в космосе
  • 28.09 09:20
  • 3
Долгосрочные планы обороны для Украины (The American Interest, США)
  • 28.09 07:08
  • 1
Обозреватель: Болгария не увеличивает военные расходы, чтобы не «злить» Россию
  • 28.09 07:04
  • 1
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 28.09 06:38
  • 2
Концерн "Калашников" пообещал скоро показать "летающий автомобиль" в работе
  • 28.09 05:56
  • 3
Путин освободил от должности главкома ВКС генерал-полковника Бондарева
  • 28.09 02:31
  • 1
Происходящее в России должно вызывать не страх, а опасения (Polska, Польша)
  • 28.09 00:31
  • 1
ЕКА: основным местом работы людей в космосе еще долго будет низкая околоземная орбита
  • 28.09 00:22
  • 2
Большая часть "Терминаторов" будет поставлена в российскую армию в 2018 году
  • 28.09 00:14
  • 2
В КРЭТ ожидают завершения испытаний истребителя пятого поколения в течение двух лет
  • 27.09 23:56
  • 1
Рогозин сообщил об испытаниях самолета МС-21 на высоте от 6 до 10 тыс. метров
  • 27.09 23:50
  • 2
Перспективные образцы стрелкового оружия проходят опытно-войсковую эксплуатацию
  • 27.09 23:05
  • 1
Россия полностью уничтожит свое химическое оружие в сентябре 2017 года
другие обсуждаемые темы