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Компания "Сухой" направила на целевое обучение группу выпускников школ Комсомольска-на Амуре

28.09.2017 Интерфакс-АВН 141 0
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Авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
Авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.
Источник: © РИА Новости, Сергей Пятаков

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина" (КнААЗ) направил на целевое обучение в Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет (КнАГТУ) 30 выпускников школ, сообщает пресс-служба компании "Сухой", в состав которой входит предприятие.

"В списке предпочтений абитуриентов специальности: "Самолето- и вертолетостроение", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Материаловедение и технологии материалов", "Электроника и наноэлектроника", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду.

По информации пресс-службы, еще трое студентов в настоящее время обучаются в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) по специальности "Радиоэлектронные системы и комплексы".

"Сотрудничество с вузами в других городах продиктовано потребностью завода в специалистах узкой направленности, по специальностям, которых не преподают в КнАГТУ, - говорится в сообщении.

Отмечается, что набор на целевые места среди выпускников школ города традиционно проходил на конкурсной основе, оценивался средний балл по аттестату и общая сумма баллов по результатам ЕГЭ. Учитывалось также участие выпускников в Олимпиадах по авиации. Преимуществом при поступлении на целевые места пользуются выпускники профильных классов МАФ (Малого авиационного факультета при КнАГТУ), а также финалисты Олимпиады по авиации из числа 11-классников.

"Студенты-целевики, обучаясь на 3-м курсе, имеют возможность трудоустроиться на завод для работы по гибкому графику, совмещая работу с обучением. Ребята проходят практику на заводе, получают консультационную помощь опытных специалистов предприятия при подготовке дипломной работы, а по окончании вуза им гарантировано трудоустройство на КнААЗ", - информирует пресс-служба.

Первый набор на целевые места по направлению от комсомольского филиала компании "Сухой" прошел в 2014 году. Таким образом, уже в 2018 году первые выпускники будут трудоустроены на КнААЗ.
27.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
КнААЗ Гагарина
Сухой ПАО

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