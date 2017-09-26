Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Киев ведет переговоры с Канадой о строительстве на Украине завода боеприпасов

28.09.2017 ТАСС 178 0
0
Понравилась новость?
 0
Флаги Украины и Канады
Флаги Украины и Канады.
Источник: www.mondialisation.ca

В минобороны Украины сообщили, что во время переговоров с министром нацобороны Канады был рассмотрен вопрос поставок канадского оружия и оборудования для украинской армии

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Украина предложила Канаде принять участие в строительстве завода по производству боеприпасов. Об этом сообщил во вторник министр обороны Степан Полторак по итогам переговоров с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном, который находится в Киеве с официальным визитом.

"Мы бы хотели, чтобы Канада приобщилась к строительству завода боеприпасов на Украине", - сказал украинский министр.

По словам Полторака, "переговоры по этому вопросу продолжаются". Кроме того, сказал министр, был рассмотрен вопрос поставок канадского оружия и оборудования для украинской армии.

В июле президент Петр Порошенко предложил построить на Украине завод по производству боеприпасов. Этот завод сможет выпускать патроны как натовского калибра, так и постсоветского. На реализацию этой задачи запланировано выделить 1,4 млрд гривен (примерно $54 млн).
26.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Украина

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.09 10:42
  • 3
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 28.09 09:22
  • 71
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
  • 28.09 09:21
  • 3
Россия и США не собираются сокращать сотрудничество в космосе
  • 28.09 09:20
  • 3
Долгосрочные планы обороны для Украины (The American Interest, США)
  • 28.09 07:08
  • 1
Обозреватель: Болгария не увеличивает военные расходы, чтобы не «злить» Россию
  • 28.09 07:04
  • 1
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 28.09 06:38
  • 2
Концерн "Калашников" пообещал скоро показать "летающий автомобиль" в работе
  • 28.09 05:56
  • 3
Путин освободил от должности главкома ВКС генерал-полковника Бондарева
  • 28.09 02:31
  • 1
Происходящее в России должно вызывать не страх, а опасения (Polska, Польша)
  • 28.09 00:31
  • 1
ЕКА: основным местом работы людей в космосе еще долго будет низкая околоземная орбита
  • 28.09 00:22
  • 2
Большая часть "Терминаторов" будет поставлена в российскую армию в 2018 году
  • 28.09 00:14
  • 2
В КРЭТ ожидают завершения испытаний истребителя пятого поколения в течение двух лет
  • 27.09 23:56
  • 1
Рогозин сообщил об испытаниях самолета МС-21 на высоте от 6 до 10 тыс. метров
  • 27.09 23:50
  • 2
Перспективные образцы стрелкового оружия проходят опытно-войсковую эксплуатацию
  • 27.09 23:05
  • 1
Россия полностью уничтожит свое химическое оружие в сентябре 2017 года
другие обсуждаемые темы