В Госдуме прокомментировали желание Украины создать противолодочные силы
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Введенный в строй ВМС Украины малый бронированный артиллерийский катер U 175 "Бердянск" проекта 58155. На заднем плане - флагманский корабль ВМС Украины фрегат "Гетьман Сагайдачный" проекта 11351. Одесса, 06.12.2016.
Источник: dumskaya.net
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Заявление командующего Военно-морскими силами Украины о необходимости создания противолодочных кораблей в составе флота - сплошной популизм и выкачивание денег из налогоплательщиков, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Накануне командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко выразил озабоченность в связи с тем, что российский флот на Черном море пополнился шестью новыми подлодками проекта 636 с крылатыми ракетами "Калибр". Для защиты страны с морского направления он предложил строить противолодочные корабли.
"Призывы вице-адмирала Игоря Воронченко о необходимости ремонта 40-летнего корвета (малый противолодочный корабль "Винница". - Прим. ред.) и строительства противолодочных кораблей для сдерживания российских субмарин на Черном море - показатель глубокого незнания оперативно-тактической обстановки командованием украинского флота", - сказал Бальбек.
Он подчеркнул, что такие корабли не способны отразить атаки крылатых ракет, запускаемых из подводного положения. "Кого зеленый украинский адмирал собирается искать и ловить в Черном море? Российские современные субмарины могут отстреляться по целям типа "корабль" с дистанции 300 километров, а по наземным целям - с полутора тысяч. Какие противолодочные рубежи он собрался строить возле территориальных вод Украины?" - сказал депутат.
Бальбек предположил, что руководство ВМС Украины живет вчерашним днем и всерьез думает, что "подводные лодки подходят на дистанцию прямой видимости и смотрят на объект атаки через перископ".
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27.09.2017
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