Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Госдуме прокомментировали желание Украины создать противолодочные силы

28.09.2017 РИА Новости 185 0
0
Понравилась новость?
 0
U 175 "Бердянск" и фрегат "Гетьман Сагайдачный"
Введенный в строй ВМС Украины малый бронированный артиллерийский катер U 175 "Бердянск" проекта 58155. На заднем плане - флагманский корабль ВМС Украины фрегат "Гетьман Сагайдачный" проекта 11351. Одесса, 06.12.2016.
Источник: dumskaya.net

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Заявление командующего Военно-морскими силами Украины о необходимости создания противолодочных кораблей в составе флота - сплошной популизм и выкачивание денег из налогоплательщиков, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Накануне командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко выразил озабоченность в связи с тем, что российский флот на Черном море пополнился шестью новыми подлодками проекта 636 с крылатыми ракетами "Калибр". Для защиты страны с морского направления он предложил строить противолодочные корабли.

"Призывы вице-адмирала Игоря Воронченко о необходимости ремонта 40-летнего корвета (малый противолодочный корабль "Винница". - Прим. ред.) и строительства противолодочных кораблей для сдерживания российских субмарин на Черном море - показатель глубокого незнания оперативно-тактической обстановки командованием украинского флота", - сказал Бальбек.

Он подчеркнул, что такие корабли не способны отразить атаки крылатых ракет, запускаемых из подводного положения. "Кого зеленый украинский адмирал собирается искать и ловить в Черном море? Российские современные субмарины могут отстреляться по целям типа "корабль" с дистанции 300 километров, а по наземным целям - с полутора тысяч. Какие противолодочные рубежи он собрался строить возле территориальных вод Украины?" - сказал депутат.

Бальбек предположил, что руководство ВМС Украины живет вчерашним днем и всерьез думает, что "подводные лодки подходят на дистанцию прямой видимости и смотрят на объект атаки через перископ".
27.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
636.3
877 Палтус
Калибр КР

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.09 10:42
  • 3
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 28.09 09:22
  • 71
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
  • 28.09 09:21
  • 3
Россия и США не собираются сокращать сотрудничество в космосе
  • 28.09 09:20
  • 3
Долгосрочные планы обороны для Украины (The American Interest, США)
  • 28.09 07:08
  • 1
Обозреватель: Болгария не увеличивает военные расходы, чтобы не «злить» Россию
  • 28.09 07:04
  • 1
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 28.09 06:38
  • 2
Концерн "Калашников" пообещал скоро показать "летающий автомобиль" в работе
  • 28.09 05:56
  • 3
Путин освободил от должности главкома ВКС генерал-полковника Бондарева
  • 28.09 02:31
  • 1
Происходящее в России должно вызывать не страх, а опасения (Polska, Польша)
  • 28.09 00:31
  • 1
ЕКА: основным местом работы людей в космосе еще долго будет низкая околоземная орбита
  • 28.09 00:22
  • 2
Большая часть "Терминаторов" будет поставлена в российскую армию в 2018 году
  • 28.09 00:14
  • 2
В КРЭТ ожидают завершения испытаний истребителя пятого поколения в течение двух лет
  • 27.09 23:56
  • 1
Рогозин сообщил об испытаниях самолета МС-21 на высоте от 6 до 10 тыс. метров
  • 27.09 23:50
  • 2
Перспективные образцы стрелкового оружия проходят опытно-войсковую эксплуатацию
  • 27.09 23:05
  • 1
Россия полностью уничтожит свое химическое оружие в сентябре 2017 года
другие обсуждаемые темы