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В США сообщили о прогрессе в создании замены "Союзов"

28.09.2017 Lenta.ru 270 0
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Космический корабль CST 100 Starliner
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing.
Источник: Flickr/ NASA HQ PHOTO

В компании Boeing добились существенного прогресса в создании пилотируемого корабля Starliner, однако его запуск с астронавтами состоится скорее всего не раньше начала 2019 года, сообщает сегодня, в среду, Space News.

"Сейчас мы находимся в самом разгаре тестирования", — заявил руководитель группы Starliner в Boeing Крис Фергюсон, который принял участие в 68-м конгрессе Международной федерации астронавтики в Аделаиде (Австралия).

По его словам, первый испытательный орбитальный беспилотный запуск Starliner намечен на третий квартал 2018 года, в зависимости от его результатов пилотируемый старт корабля состоится в четвертом квартале 2018-го или, скорее всего, в начале 2019-го.

В случае успеха данных испытаний Starliner осуществит минимум шесть пилотируемых полетов к МКС. В Boeing не исключают продажу мест в корабле не только для доставки астронавтов к международной станции, но и в других целях.

"У меня предчувствие, что мы полетим в следующем году", — заключил Фергюсон.

В рамках программы CCP (Commercial Crew Program) в США, предусматривающей создание пилотируемых кораблей для доставки астронавтов на околоземную орбиту, НАСА выбрало компании SpaceX и Boeing. Первая создает корабль Dragon 2 , вторая — Starliner.

Первый старт Starliner должна осуществить ракета Atlas V с площадки 41-го космодрома на мысе Канаверал. Корабль способен доставлять на околоземную орбиту до семи человек. Прототип аппарата впервые был представлен публике на авиашоу в британском Фарнборо в июле 2010 года.

Starliner состоит из двух частей: в одной находятся астронавты и системы жизнеобеспечения, вторая предназначена для управления кораблем и отсоединяется при его возвращении на Землю. Капсула с астронавтами, как ожидается, способна выдержать до десяти полетов в космос.

В настоящее время людей на МКС доставляют исключительно "Союзы". Российский корабль вмещает до трех человек и не допускает многоразового использования.
27.09.2017
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Австpалия
Великобритания
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