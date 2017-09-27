Украина допустила сборку ракет «Зенит» Россией



Ракета-носитель "Зенит-3SL" на стартовой платформе. Источник: yuzhnoye.com. Ракета-носитель "Зенит-3SL" на стартовой платформе. Источник: yuzhnoye.com.

Украина теоретически допускает возможность окончательной сборки Россией украинских ракет-носителей «Зенит» на месте старта по программе «Морской старт», хотя это и очень сложно осуществить, считает представитель украинского ГП «Южмаш».

«Теоретически это возможно, но очень сложно. Это фактически нужно строить завод, чтобы не только проводить окончательный монтаж двигателя и оборудования ракеты, но проверить и качество всего изделия», - передает его слова ТАСС.

Представитель компании отметил, что стартовая платформа Sea Launch дислоцирована в порту Лонг-Бич (США) и на стартовом комплексе «Байконура», и организовать там сборку очень сложно - это рентабельно только при заказе 20-30 двигателей. В то же время, по его словам, «российские коллеги не в восторге от отказа России поставлять «Южмашу» комплектующие».

2 июня сообщалось, что «Южмаш» в рамках проекта «Морской старт» заключил контракт на 12 ракет-носителей «Зенит» с компанией S7 Sea Launch Limited, зарегистрированной в США.

Однако на днях источник в российской ракетно-космической отрасли заявил, что Россия отказалась поставлять «Южмашу» комплектующие для ракет - системы управления и двигатель первой ступени, которые доставят непосредственно к месту старта, минуя Украину.