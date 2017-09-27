Экологический взвод ВВО завершил работы по сбору металлолома на острове Врангеля
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Сбор металлолома на острове Врангеля.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ЦАМТО, 27 сентября. Военнослужащие экологического взвода ВВО завершили на острове Врангеля работы по сбору, прессовке и отправке металлолома. Всего в текущем сезоне собрано 600 т металлического лома, в том числе, около 9 тыс. старых бочек.
Сегодня контейнеры на судне сторонней организации находятся в пути в Петропавловск-Камчатский.
Сейчас военные экологи проводят консервацию оборудования и осуществляют разведку района будущих работ.
В частности, проводится оценка их объема в районах бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный.
По итогам рекогносцировки будет определен план работ по очистке этих районов острова в 2018 году.
Для обеспечения процесса сбора, прессовки и отправки металлолома применялись прессы, генераторы, бензорезы, автомашины "Урал", самосвал "КамАЗ", автомобильный кран КС-45722.
Мероприятия по очистке территории острова спланированы до 2020 года, сообщает пресс-служба ВВО.
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27.09.2017
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