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Экологический взвод ВВО завершил работы по сбору металлолома на острове Врангеля

28.09.2017 ЦАМТО 144 0
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Сбор металлолома
Сбор металлолома на острове Врангеля.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 27 сентября. Военнослужащие экологического взвода ВВО завершили на острове Врангеля работы по сбору, прессовке и отправке металлолома. Всего в текущем сезоне собрано 600 т металлического лома, в том числе, около 9 тыс. старых бочек.

Сегодня контейнеры на судне сторонней организации находятся в пути в Петропавловск-Камчатский.

Сейчас военные экологи проводят консервацию оборудования и осуществляют разведку района будущих работ.

В частности, проводится оценка их объема в районах бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный.

По итогам рекогносцировки будет определен план работ по очистке этих районов острова в 2018 году.

Для обеспечения процесса сбора, прессовки и отправки металлолома применялись прессы, генераторы, бензорезы, автомашины "Урал", самосвал "КамАЗ", автомобильный кран КС-45722.

Мероприятия по очистке территории острова спланированы до 2020 года, сообщает пресс-служба ВВО.
27.09.2017
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