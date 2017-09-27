Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На верфи ST Marin спущен на воду пятый патрульный корабль LMV для ВМС Сингапура

28.09.2017 ЦАМТО 152 0
0
Понравилась новость?
 0
Корабль Independence класса LMV
Головной прибрежный корабль Independence класса LMV (Littoral Mission Vessel) для ВМС Сингапура.
Источник: Channel NewsAsia

ЦАМТО, 27 сентября. Минобороны Сингапура 23 сентября объявило о состоявшейся на предприятии в Бенои сингапурской компании ST Marin церемонии спуска на воду патрульного корабля прибрежной зоны LMV (Littoral Mission Vessel), предназначенного для ВМС страны.

В мероприятии принял участие спикер парламента Тан Чуан-Джин (Tan Chuan-Jin), а также представители командования ВМС Сингапура.

"Индомитабл" (Indomitable) является пятым кораблем класса LMV. Закладка киля корабля состоялась 11 ноября 2016 года.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Сингапура заключило с компанией ST Engineering контракт на проектирование и постройку восьми новых 80-метровых патрульных кораблей прибрежной зоны LMV 30 января 2013 года. Они заменят 11 состоящих на вооружении более 20 лет патрульных кораблей класса "Фирлесс" (Fearless), построенных подразделением ST Marine в середине 1990-ых гг. Корабли предназначены для патрулирования, защиты объектов морской инфраструктуры и морских путей сообщения, перехвата нарушителей и эскорта.

Закладка киля головного корабля LMV, (15) "Индепенденс", состоялась в сентябре 2014 года. Он был спущен на воду 3 июля 2015 года и 26 мая 2016 года передан ВМС Сингапура. В боевой состав флота корабль вошел 5 мая 2017 года.

Второй корабль серии, (16) "Савринти", был передан ВМС Сингапура 7 декабря 2016 года. Третий корабль, "Юнити", был заложен 26 ноября 2015 года, четвертый, (18) "Джастис", – в августе 2016 года, пятый, "Индомитабл", – 11 ноября 2016 года. Спуск на воду "Джастис" состоялся 18 марта 2017 года.

"Савринти", "Юнити" и "Джастис" в настоящее время проходят различные этапы испытаний. В различных стадиях постройки также находятся корабли "Фортитьюд", "Донтлесс" и "Фирлесс".

Поставку всех кораблей планируется завершить к 2020 году. Они войдут в состав 182-й эскадры ВМС Сингапура и будут размещены на военно-морской базе "Туас".
27.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Сингапуp
Компании
ST Engineering
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.09 10:42
  • 3
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 28.09 09:22
  • 71
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
  • 28.09 09:21
  • 3
Россия и США не собираются сокращать сотрудничество в космосе
  • 28.09 09:20
  • 3
Долгосрочные планы обороны для Украины (The American Interest, США)
  • 28.09 07:08
  • 1
Обозреватель: Болгария не увеличивает военные расходы, чтобы не «злить» Россию
  • 28.09 07:04
  • 1
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 28.09 06:38
  • 2
Концерн "Калашников" пообещал скоро показать "летающий автомобиль" в работе
  • 28.09 05:56
  • 3
Путин освободил от должности главкома ВКС генерал-полковника Бондарева
  • 28.09 02:31
  • 1
Происходящее в России должно вызывать не страх, а опасения (Polska, Польша)
  • 28.09 00:31
  • 1
ЕКА: основным местом работы людей в космосе еще долго будет низкая околоземная орбита
  • 28.09 00:22
  • 2
Большая часть "Терминаторов" будет поставлена в российскую армию в 2018 году
  • 28.09 00:14
  • 2
В КРЭТ ожидают завершения испытаний истребителя пятого поколения в течение двух лет
  • 27.09 23:56
  • 1
Рогозин сообщил об испытаниях самолета МС-21 на высоте от 6 до 10 тыс. метров
  • 27.09 23:50
  • 2
Перспективные образцы стрелкового оружия проходят опытно-войсковую эксплуатацию
  • 27.09 23:05
  • 1
Россия полностью уничтожит свое химическое оружие в сентябре 2017 года
другие обсуждаемые темы