На верфи ST Marin спущен на воду пятый патрульный корабль LMV для ВМС Сингапура



Головной прибрежный корабль Independence класса LMV (Littoral Mission Vessel) для ВМС Сингапура.

Источник: Channel NewsAsia Головной прибрежный корабль Independence класса LMV (Littoral Mission Vessel) для ВМС Сингапура.Источник: Channel NewsAsia

ЦАМТО, 27 сентября. Минобороны Сингапура 23 сентября объявило о состоявшейся на предприятии в Бенои сингапурской компании ST Marin церемонии спуска на воду патрульного корабля прибрежной зоны LMV (Littoral Mission Vessel), предназначенного для ВМС страны.

В мероприятии принял участие спикер парламента Тан Чуан-Джин (Tan Chuan-Jin), а также представители командования ВМС Сингапура.

"Индомитабл" (Indomitable) является пятым кораблем класса LMV. Закладка киля корабля состоялась 11 ноября 2016 года.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Сингапура заключило с компанией ST Engineering контракт на проектирование и постройку восьми новых 80-метровых патрульных кораблей прибрежной зоны LMV 30 января 2013 года. Они заменят 11 состоящих на вооружении более 20 лет патрульных кораблей класса "Фирлесс" (Fearless), построенных подразделением ST Marine в середине 1990-ых гг. Корабли предназначены для патрулирования, защиты объектов морской инфраструктуры и морских путей сообщения, перехвата нарушителей и эскорта.

Закладка киля головного корабля LMV, (15) "Индепенденс", состоялась в сентябре 2014 года. Он был спущен на воду 3 июля 2015 года и 26 мая 2016 года передан ВМС Сингапура. В боевой состав флота корабль вошел 5 мая 2017 года.

Второй корабль серии, (16) "Савринти", был передан ВМС Сингапура 7 декабря 2016 года. Третий корабль, "Юнити", был заложен 26 ноября 2015 года, четвертый, (18) "Джастис", – в августе 2016 года, пятый, "Индомитабл", – 11 ноября 2016 года. Спуск на воду "Джастис" состоялся 18 марта 2017 года.

"Савринти", "Юнити" и "Джастис" в настоящее время проходят различные этапы испытаний. В различных стадиях постройки также находятся корабли "Фортитьюд", "Донтлесс" и "Фирлесс".

Поставку всех кораблей планируется завершить к 2020 году. Они войдут в состав 182-й эскадры ВМС Сингапура и будут размещены на военно-морской базе "Туас".