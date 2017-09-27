Ростех и Минобороны создадут фонд для финансирования новых разработок
|
|
Здание министерства обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Компания и военное ведомство договорились, что проценты, получаемые от продажи техники, которая разрабатывалась в рамках гособоронзаказа, будут складироваться в определенном фонде
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ростех и Минобороны России создадут фонд для финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), соответствующее обращение планируется направить президенту РФ. Об этом сообщил в среду в Совете Федерации глава госкорпорации Сергей Чемезов.
По его словам, компания и военное ведомство договорились, что проценты, получаемые от продажи техники, которая разрабатывалась в рамках гособоронзаказа, "будут складироваться в определенном фонде"
"Мы подготовили соглашение. Сейчас планируем написать обращение президенту, чтобы средства оставались в этом фонде и использовались для финансирования ОКР и НИОКР", - сказал он.
Чемезов уточнил, что такое решение стало следствием компромисса, хотя изначально Минобороны предлагало передать всю интеллектуальную собственность, которая сложилась в рамках финансирования по ГОЗ, от предприятий ОПК военному ведомству. Глава госкорпорации отметил, что в этом случае у многих предприятий снизилась бы рыночная стоимость.
|
27.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.07.2017 Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
03.07.2017 "Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
28.06.2017 Путин в Ижевске посетит концерн "Калашников" и завод "Купол"
13.06.2017 "Производство сохраним – оно необходимо армии и стране"
26.04.2017 КБМ: коломенское братство мастеров
16.03.2017 Спасибо Сердюкову и Колесову: миллиарды «Ростеха» окрылят казанский авиапром?
16.02.2017 В Госкорпорации Ростех состоялось расширенное заседание Бюро СоюзМаш России и ЛСОП
10.01.2017 Дмитрий Рогозин: «Сила России в её собственной индустрии»