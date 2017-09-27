В России в 2018 году появится новый охотничий карабин
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Карабин «Барс».
Источник: megaohota.ru
Сейчас карабин проходит предварительные испытания
КЛИМОВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Новый охотничий карабин появится в России в 2018 году, сейчас его готовят к серии. Об этом в среду сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Дмитрий Семизоров.
"ЦНИИТОЧМАШ ведет разработку охотничьего карабина модульной конструкции, который будет представлен на рынок в 2018 году", - сказал Семизоров.
По его словам, проведены предварительные испытания, сейчас карабин готовится к серийным поставкам. "В год будем поставлять не менее 2 тыс. карабинов", - пояснил он.
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27.09.2017
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