Ветеран армии США о танковом биатлоне в России: Русские танкисты – сумасшедшие



Танковый биатлон.

Источник: armsofwar.ru Танковый биатлон.Источник: armsofwar.ru

Русский разработчик видеоигр Роман Степанов, проживающий на Западном побережье США, опубликовал на своем Youtube-канале видео, на котором он показал подписчикам реакцию своего американского друга на прошедший в 2016-м году танковый биатлон в подмосковном Алабино. Рэй (так зовут приятеля), в прошлом служивший в танковых войсках США на М551 «Шеридан», М48 и М60, пришел в восторг от увиденного.

Ветеран США не понимает, почему в этом состязании не участвовали американские экипажи.

«Могу поспорить, что если я найду наших танкистов с 80-х или 90-х, и каким-нибудь способом достать М-60, мы бы точно приняли участие в этом. Я бы точно принял в этом участие!» – заявил он.

На этапе стрельбы американец отметил скорость российских танкистов, которые смогли за считанные секунды покинуть боевую технику, взять снаряд и залезть обратно в Т-72.

«Вот тут у М60 тут была бы проблема: выпрыгивать из танка и потом обратно в него запрыгивать неудобно — сложно быстро попасть в водительский отсек», – отметил Рэй.

В момент, когда Т-72 проходил полосу препятствий, американский танкист оценил мастерство российский солдат, способных совершать безумные вещи.

«Русские лётчики, танкисты и солдаты — сумасшедшие, и это здорово», – воскликнул Рэй.

Ветеран действительно был впечатлен танковым биатлоном в России. Он искренне не понимает, почему Штаты не принимают участие в этом «крутом шоу».

«Господи, как бы я хотел это попробовать сам, я бы даже принял участие на М47. Блин, как же это было бы здорово. Приехали бы наши 40–50 летние старпёры со времен холодной войны, это было бы эпично! Даже больше, чем впечатляюще! Выиграли бы, проиграли, не важно, это было бы здорово», — резюмировал Рэй.