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Готовятся контракты на поставку экипировки "Ратник" за рубеж

28.09.2017 ТАСС 291 0
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Прототип "Ратник"
Прототип перспективной боевой экипировки нового поколения типа "Ратник".
Источник: Ладислав Карпов/ТАСС

Планируются совместные учения десантников России и Египта, в которых египтяне пожелали участвовать в этой экипировке

КЛИМОВСК /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Есть заявки на поставку за рубеж экипировки "Ратник", готовятся контракты. Об этом в среду сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Дмитрий Семизоров.

"На сегодняшний день есть заинтересованность в поставках экипировки "Ратник" за рубеж. Уже есть первые заявки, соответствующие документы оформлены, готовы подписать первые контракты", - сказал Семизоров.

Он добавил, что планируются совместные учения десантников России и Египта, в которых египтяне пожелали участвовать в экипировке "Ратник". "Если она им понравится, то поставки будут и туда", - добавил Семизоров.

Комплект экипировки второго поколения "Ратник" представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и других параметров. В комплект входит более 40 элементов, включая стрелковое оружие, системы прицеливания, индивидуальную бронезащиту, средства связи и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС.

Экипировка второго поколения "Ратник" поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года.
27.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Египет
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
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