Готовятся контракты на поставку экипировки "Ратник" за рубеж



Прототип перспективной боевой экипировки нового поколения типа "Ратник".

Источник: Ладислав Карпов/ТАСС Прототип перспективной боевой экипировки нового поколения типа "Ратник".Источник: Ладислав Карпов/ТАСС

Планируются совместные учения десантников России и Египта, в которых египтяне пожелали участвовать в этой экипировке

КЛИМОВСК /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Есть заявки на поставку за рубеж экипировки "Ратник", готовятся контракты. Об этом в среду сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Дмитрий Семизоров.

"На сегодняшний день есть заинтересованность в поставках экипировки "Ратник" за рубеж. Уже есть первые заявки, соответствующие документы оформлены, готовы подписать первые контракты", - сказал Семизоров.

Он добавил, что планируются совместные учения десантников России и Египта, в которых египтяне пожелали участвовать в экипировке "Ратник". "Если она им понравится, то поставки будут и туда", - добавил Семизоров.

Комплект экипировки второго поколения "Ратник" представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и других параметров. В комплект входит более 40 элементов, включая стрелковое оружие, системы прицеливания, индивидуальную бронезащиту, средства связи и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС.

Экипировка второго поколения "Ратник" поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года.