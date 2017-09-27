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Глава Минобороны Литвы: учения "Запад" — симуляция нападения на страны Балтии

28.09.2017 Delfi.ee 215 0
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Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии
Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии.
Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов

В недельных военных учениях "Запад-2017" было задействовано в несколько раз больше военнослужащих, чем было объявлено, были проведены бомбардировки и другие опасные действия в непосредственной близости от стран Балтии, говорят руководители военной разведки и Министерства обороны Литвы.

Представляя во вторник предварительную оценку завершившихся на прошлой неделе российско-белорусских учений "Запад-2017", представители Вооруженных сил Литвы подчеркнули, что сейчас наблюдается отвод российских военных подразделений с территории Белоруссии, между тем учения в Калининградской области продолжаются.

Министр обороны Раймундас Кароблис напомнил, что официально Россия декларировала численность военнослужащих, которые будут участвовать в учениях - 12,7 тысячи человек. "Я бы не хотел сейчас конкретно приводить цифры и их комментировать, идет предварительная оценка. Но численность военных на учениях в несколько раз превышала официально декларированную Россией", - сказал журналистам директор Второго департамента оперативных служб при Минобороны Ремигиюс Бальтренас.

Между тем Кароблис сказал, что во время учения производились "конвенционные действия против государств более высокого технологического уровня, конкретно - (государств) НАТО", и они носили "как наступательный, так и оборонительный характер". Он отметил, что это не соответствовало сообщениям о том, что учения посвящены антитеррористическим операциям, потому что в комплексных учениях участвовали "все элементы Вооруженных сил Российской Федерации, включая Военно-космические силы". "Важно, что состоялась симуляция нападения из РФ на все страны Балтии", - сказал он.

По словам министра обороны и представителей армии, действий во время учений подтверждают прежние опасения, что российская армия способна реагировать в течение 24-48 часов. "(Учения) "Запад-2017" подтвердили, что способность России использовать (вооруженные) силы именно такова", - сказал и глава военной разведки Бальтренас.
27.09.2017
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Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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