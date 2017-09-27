Все в панике бегут
|
|
Мощный взрыв на складах боеприпасов на военной базе в Калиновке, Украина.
Источник: © AP Photo, Efrem Lukatsky
На Украине начал взрываться склад боеприпасов.
Под городом Калиновка Винницкой области Украины горит склад боеприпасов. Снаряды и боеприпасы взрываются и летят в разные стороны. Ближайшие села - Павловка, Сальник, Лесная Лысовка и город Калиновка, где живет более 20 тысяч людей.
"Мы делали уроки с ребенком, когда услышали какие-то взрывы. Я вышла посмотреть на улицу и вижу как что-то высоко в небе взрывается. Фейерверки страшные. И взрыв один за одним", - говорит местный житель по имени Татьяна.
В ближайших селах выключили свет. Люди в панике бросают вещи и уезжают из города в противоположную сторону от арсенала. "Все в панике убегают. Здесь хаос. На улицах полно машин. Люди не знают куда ехать", - говорит житель Калиновки Александр.
На арсенале хранится 188 тысяч тонн боеприпасов (10 тысяч условных вагонов) на площади 60 га. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".
|
27.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.09.2017 Бюст одного из конструкторов "Града", "Урагана" и "Смерча" открыт в Туле
15.09.2017 Сирийская проверка боем
08.09.2017 Лучше вооружать чужих, чем своих?
29.08.2017 Холдинг "Сплав" разработал технологию продления срока службы старых снарядов "Урагана"
22.08.2017 "Мотовилихинские заводы" поставили первые машины комплекса "Торнадо-С" для ракетных войск
21.08.2017 "Наташа" массового поражения: какие "клички" в РФ и НАТО дают нашему оружию
15.08.2017 Шквал огня и стали. Чем опасны потомки советской "Катюши"
11.08.2017 Директором пермских "Мотовилихинских заводов" назначен бывший руководитель "Ижора-Металл"