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Все в панике бегут

28.09.2017 ИноСМИ 229 0
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Мощный взрыв на складах боеприпасов на военной базе в Калиновке
Мощный взрыв на складах боеприпасов на военной базе в Калиновке, Украина.
Источник: © AP Photo, Efrem Lukatsky

На Украине начал взрываться склад боеприпасов.

Под городом Калиновка Винницкой области Украины горит склад боеприпасов. Снаряды и боеприпасы взрываются и летят в разные стороны. Ближайшие села - Павловка, Сальник, Лесная Лысовка и город Калиновка, где живет более 20 тысяч людей.

"Мы делали уроки с ребенком, когда услышали какие-то взрывы. Я вышла посмотреть на улицу и вижу как что-то высоко в небе взрывается. Фейерверки страшные. И взрыв один за одним", - говорит местный житель по имени Татьяна.

В ближайших селах выключили свет. Люди в панике бросают вещи и уезжают из города в противоположную сторону от арсенала. "Все в панике убегают. Здесь хаос. На улицах полно машин. Люди не знают куда ехать", - говорит житель Калиновки Александр.

На арсенале хранится 188 тысяч тонн боеприпасов (10 тысяч условных вагонов) на площади 60 га. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".
27.09.2017
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Страны
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч
Град РСЗО

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