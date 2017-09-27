Все в панике бегут



Мощный взрыв на складах боеприпасов на военной базе в Калиновке, Украина.

Источник: © AP Photo, Efrem Lukatsky Мощный взрыв на складах боеприпасов на военной базе в Калиновке, Украина.Источник: © AP Photo, Efrem Lukatsky

На Украине начал взрываться склад боеприпасов.

Под городом Калиновка Винницкой области Украины горит склад боеприпасов. Снаряды и боеприпасы взрываются и летят в разные стороны. Ближайшие села - Павловка, Сальник, Лесная Лысовка и город Калиновка, где живет более 20 тысяч людей.

"Мы делали уроки с ребенком, когда услышали какие-то взрывы. Я вышла посмотреть на улицу и вижу как что-то высоко в небе взрывается. Фейерверки страшные. И взрыв один за одним", - говорит местный житель по имени Татьяна.

В ближайших селах выключили свет. Люди в панике бросают вещи и уезжают из города в противоположную сторону от арсенала. "Все в панике убегают. Здесь хаос. На улицах полно машин. Люди не знают куда ехать", - говорит житель Калиновки Александр.

На арсенале хранится 188 тысяч тонн боеприпасов (10 тысяч условных вагонов) на площади 60 га. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".