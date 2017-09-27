Компания Airbus получила заказ от OCCAR на поставку дополнительных A-330 MRTT



Самолет-заправщик A330 MRTT (Multi Role Transport Tanker).

Источник: EPA/AIRBUS Самолет-заправщик A330 MRTT (Multi Role Transport Tanker).Источник: EPA/AIRBUS

ЦАМТО, 27 сентября. Airbus Defence and Space объявила о получении твердого заказа на поставку пяти многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT от организации по сотрудничеству в области закупки вооружений OCCAR, действующей от имени Агентства поддержки и приобретений НАТО (NSPA).

Финансирование приобретения осуществляется Германией и Норвегией.

Контракт следует за подписанным 29 июня меморандумом о взаимопонимании, согласно которому Германия и Норвегия выразили намерение присоединиться к Нидерландам и Люксембургу в рамках программы создания многонационального парка транспортов-заправщиков ЕС/НАТО MMF (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet).

Изменения к контракту были подписаны в штаб-квартире OCCAR в Бонне (Германия). Они предусматривают дополнительный заказ пяти самолетов к двум ранее законтрактованным Нидерландами и Люксембургом. Соглашение содержит опцион на поставку четырех дополнительных самолетов в случае присоединения к этой группе стран других государств. Договор также предусматривает два года начальной поддержки.

Программа финансируется четырьмя государствами, которые будут обладать эксклюзивными правами на применение самолетов, которые поступят в распоряжение НАТО. А-330 MRTT будут применяться для перевозки войск и грузов, дозаправки топливом в воздухе и медицинской эвакуации.

Сборка двух ранее заказанных самолетов уже ведется на предприятии Airbus Defence and Space, а все семь A-330 MRTT будут переданы в распоряжение НАТО в период 2020-2022 гг.

Как сообщал ЦАМТО, 10 стран, входящих Европейское оборонное агентство (EDA), в марте 2012 года впервые объявили о намерении совместно реализовать проект закупки самолетов MRTT. Реализация проекта связана с недостатком современных самолетов-заправщиков на вооружении ВВС европейских государств. Нидерланды, Польша и Норвегия приняли решение начать подготовку к проведению с Airbus Defence and Space переговоров по закупке A-330 MRTT в декабре 2014 года, однако впоследствии Норвегия и Польша решили временно отказаться от вхождения в число участников проекта.

В июле 2016 года МО Нидерландов официально уведомило парламент страны о подписании с Люксембургом меморандума о взаимопонимании, предусматривающего реализацию проекта по совместной закупке A-330 MRTT. С Airbus Defence and Space было подписано соглашение, предполагающее поставку первых двух самолетов. Оно включало опционы на поставку шести дополнительных A-330 MRTT после присоединения к проекту других стран.

В проекте приобретения самолетов принимают участие Европейское оборонное агентство (EDA) и Организация по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement), действующая от имени Агентства поддержки НАТО (NSPA).

Как планируется, первые два самолета будут поставлены в 2020 году. Местом их постоянной дислокации станет авиабаза "Эйндховен".

На текущий момент в программе участвуют уже четыре страны (Нидерланды, Люксембург, Германия и Норвегия).

Расходы на эксплуатацию будут делиться пропорционально налету самолетов в интересах каждой страны. Ожидаемая продолжительность эксплуатации самолетов – 30 лет.