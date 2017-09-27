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Военнослужащие ЮВО на учениях "Дружба-2017" провели динамический показ вооружения, экипировки и горного снаряжения

28.09.2017 ЦАМТО 180 0
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Винторез
Военнослужащий с ВСС «Винторез».
Источник: Сергей Венявский / РИА Новости

ЦАМТО, 27 сентября. В Карачаево-Черкессии в рамках российско-пакистанского военного учения "Дружба-2017" военнослужащие ЮВО продемонстрировали коллегам из Пакистана свое вооружение, оптические приборы наблюдения и разведки, предметы военной экипировки, горное и альпинистское снаряжение и др.

Среди ста продемонстрированных образцов были снайперские винтовки СВД-С и "Винторез", стреляющий нож разведчика НРС-2, пистолет специальный для бесшумной стрельбы ПБС, пулемет Калашникова ПКМ, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В.

Особый интерес гости проявили к автоматическому пистолету системы Стечкина с деревянной кобурой, защитному комплекту сапера "Дублон" и бронежилету российского производства 6-й степени защиты, который не смогли пробить из СВД-С со 100 м.

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения ЮВО на практике продемонстрировали гостям из Пакистана способы установки и обнаружения в грунте различных мин, в том числе трудно обнаруживаемых миноискателем.

Специалисты медицинской службы ЮВО оказали первую медицинскую помощь условно пострадавшему военнослужащему ВС Пакистана, обездвижили его и доставили в военно-полевой госпиталь.

Совместные военные учения проводятся на высоте до 2,3 тыс. метров над уровнем моря на базе горного мотострелкового соединения ЮВО.

На учениях военнослужащие двух стран отрабатывают взаимодействие при ведении боевых действий в горных условиях, в частности, при ликвидации незаконных вооруженных формирований.

Учение "Дружба-2017" проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 4 октября текущего года, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
27.09.2017
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Страны
Пакистан
Россия
Продукция
ПКМ
РПГ-7
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Стечкин
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Военные учения
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