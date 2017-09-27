ВВС Бангладеш передан самолет Ан-32 после завершения капремонта и модернизации в Украине
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Ан-32 ВВС Бангладеш.
Источник: jetphotos.net
ЦАМТО, 27 сентября. По информации украинского государственного предприятия "Завод 410 гражданской авиации", 25 сентября состоялась церемония передачи заказчику (ВВС Бангладеш) самолета Ан-32, прошедшего капитальный ремонт и модернизацию.
В мероприятии приняли участие представители предприятия, сингапурской компании Flit Industries Pte Ltd, ВВС Бангладеш.
На текущий момент испытания самолета завершены и он полностью готов к дальнейшей эксплуатации. В ходе церемонии генеральный директор предприятия В.Ганькевич передал командиру экипажа Ан-32 сертификат на восстановленный самолет.
Как сообщалось ранее, первый Ан-32 ВВС Бангладеш прибыл на предприятие ГП "Завод 410 ГА" для прохождения капитального ремонта в марте 2017 года. 12 сентября на заводском аэродроме совершил посадку второй Ан-32 ВВС Бангладеш, который также пройдет капитальный ремонт.
Всего на вооружении ВВС Бангладеш имеется три Ан-32. Первый из них был принят на вооружение в 1989 году.
По информации ЦАМТО, в текущем году ГП "Завод 410 ГА" также завершил капитальный ремонт двух самолетов Ан-26 Министерства оборони Республики Казахстан, приступил к ремонту самолета Ан-26 Национальной гвардии Казахстана и выполнил обслуживание самолета Ан-74 ВВС Судана.
Основными зарубежными партнерами предприятия в настоящее время остаются Индия, Казахстан, Бангладеш и Венгрия.
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27.09.2017
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