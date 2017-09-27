В Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь"
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Межконтинентальная баллистическая ракета 15Ж65 Тополь-М (РС-12М2).
Источник: rbase.new-factoria.ru
ЦАМТО, 27 сентября. Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области 26 сентября проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М "Тополь".
Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан).
В ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны.
В последующем эта информация будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Справочно:
Для испытаний элементов боевого оснащения баллистических ракет полигон "Капустин Яр" является уникальным. Только его испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс позволяют испытывать перспективное боевое оснащение, способное преодолевать систему ПРО, в том числе перспективной конфигурации во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям в интересах РВСН и ВМФ.
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27.09.2017
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