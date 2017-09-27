В Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь"



Межконтинентальная баллистическая ракета 15Ж65 Тополь-М (РС-12М2).

Источник: rbase.new-factoria.ru Межконтинентальная баллистическая ракета 15Ж65 Тополь-М (РС-12М2).Источник: rbase.new-factoria.ru

ЦАМТО, 27 сентября. Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области 26 сентября проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М "Тополь".

Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан).

В ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны.

В последующем эта информация будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Справочно:

Для испытаний элементов боевого оснащения баллистических ракет полигон "Капустин Яр" является уникальным. Только его испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс позволяют испытывать перспективное боевое оснащение, способное преодолевать систему ПРО, в том числе перспективной конфигурации во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям в интересах РВСН и ВМФ.