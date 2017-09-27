

Снайперский комплекс «Точность».

Источник: Сергей Мамонтов / РИА Новости Снайперский комплекс «Точность».Источник: Сергей Мамонтов / РИА Новости

КЛИМОВСК (Подмосковье), 27 сен - РИА Новости. Новейшая снайперская винтовка "Точность" принята на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии, поставки начинаются в этом году, сообщил журналистам в среду генеральный директор ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров.

"В этом году принята на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии новейшая снайперская винтовка "Точность". Сейчас решается вопрос серийной поставки", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.

Винтовка выпускается в двух модификациях: под калибры 8,6/69 и 7,62/52 миллиметров, отметил гендиректор.