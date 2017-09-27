Снайперская винтовка "Точность" принята на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии
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Снайперский комплекс «Точность».
Источник: Сергей Мамонтов / РИА Новости
КЛИМОВСК (Подмосковье), 27 сен - РИА Новости. Новейшая снайперская винтовка "Точность" принята на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии, поставки начинаются в этом году, сообщил журналистам в среду генеральный директор ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров.
"В этом году принята на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии новейшая снайперская винтовка "Точность". Сейчас решается вопрос серийной поставки", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Винтовка выпускается в двух модификациях: под калибры 8,6/69 и 7,62/52 миллиметров, отметил гендиректор.
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27.09.2017
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