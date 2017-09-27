"Рособоронэкспорт": США закупают в России патроны для поставки в Афганистан



Патроны 7,62х39 мм.

Источник: Twthmoses / Wikipedia Патроны 7,62х39 мм.Источник: Twthmoses / Wikipedia

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты закупают в России и других странах СНГ патроны калибра 7,62/39 миллиметров для поставки в Афганистан, сообщил журналистам в среду замгендиректора компании Игорь Севастьянов.

"США закупают в СНГ и РФ патроны 7,62/39 для поставки в Афганистан для борьбы с терроризмом", - сказал он.