В Азии, Африке и Латинской Америке растет спрос на российское оружие
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Стенд компании Рособоронэкспорт. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко
КЛИМОВСК (Подмосковье), 27 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" продал за рубеж с 2001 года вооружений и военной техники для сухопутных войск на 25 миллиардов долларов, спрос растет в Азии, Африке и Латинской Америке, сообщил журналистам в среду заместитель гендиректора компании Игорь Севастьянов.
"С 2001 года по настоящее время общий объем ее экспорта составил около 25 миллиардов долларов, и сегодня мы отмечаем рост спроса в странах Юго-Восточной и Центральной Азии, Центральной и Западной Африки и Латинской Америки", - сообщил Севастьянов на заседании пресс-клуба компании в ЦНИИТОЧМАШ.
По его словам, благодаря своим характеристикам, критерию "эффективность-стоимость", а также возможности действовать в сложнейших природных и климатических условиях российская военная техника оказывается гораздо привлекательнее, чем иностранные аналоги.
Продукция для сухопутных войск российского производства занимает твердые лидирующие позиции практически во всех сегментах рынка, констатировал Севастьянов. Она отвечает современным требованиям и не уступает, а по многим позициям превосходит продукцию конкурентов, отметил заместитель гендиректора.
"Наибольшим спросом пользуются стрелковое оружие и средства ближнего боя, бронетанковая и автомобильная техника, артиллерийские системы и противотанковые ракетные комплексы, боеприпасы", - уточнил Севастьянов.
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27.09.2017
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