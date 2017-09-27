Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Рособоронэкспорт" получил право экспорта гражданского и служебного оружия

28.09.2017 РИА Новости 368 0
0
Понравилась новость?
 0
Рособоронэкспорт
Стенд Рособоронэкспорта.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

КЛИМОВСК (Подмосковье), 27 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" получил в этом году право экспорта гражданского и служебного оружия (охотничье, спортивное, травматическое, пневматическое), за счет чего планирует увеличить портфель заказов и выйти на новые рынки, сообщил журналистам в среду заместитель гендиректора компании Игорь Севастьянов.

В настоящее время портфель оружейных экспортных заказов "Рособороэкспорта" превышает 45 миллиардов долларов. По словам Севастьянова, ранее поставщики гражданского и служебного продавали свою продукцию за рубеж напрямую.

"С принятием изменений в федеральный закон "Об оружии" в 2017 году, "Рособоронэкспорт" получил право экспорта гражданского и служебного оружия… Эти изменения позволят нам увеличить портфель заказов и выйти на новые рынки", - сказал Севастьянов на заседании пресс-клуба компании в ЦНИИТОЧМАШ.

По его словам, "Рособоронэкспорт" начинает сотрудничество в этой области со странами, которые прежде по различным причинам не имели возможности закупать российское гражданское и служебное оружие.

"Мы уже ведем переговоры с рядом заказчиков", - отметил Севастьянов, не уточняя деталей.
27.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
ЦНИИТОЧМАШ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.09 10:42
  • 3
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 28.09 09:22
  • 71
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
  • 28.09 09:21
  • 3
Россия и США не собираются сокращать сотрудничество в космосе
  • 28.09 09:20
  • 3
Долгосрочные планы обороны для Украины (The American Interest, США)
  • 28.09 07:08
  • 1
Обозреватель: Болгария не увеличивает военные расходы, чтобы не «злить» Россию
  • 28.09 07:04
  • 1
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 28.09 06:38
  • 2
Концерн "Калашников" пообещал скоро показать "летающий автомобиль" в работе
  • 28.09 05:56
  • 3
Путин освободил от должности главкома ВКС генерал-полковника Бондарева
  • 28.09 02:31
  • 1
Происходящее в России должно вызывать не страх, а опасения (Polska, Польша)
  • 28.09 00:31
  • 1
ЕКА: основным местом работы людей в космосе еще долго будет низкая околоземная орбита
  • 28.09 00:22
  • 2
Большая часть "Терминаторов" будет поставлена в российскую армию в 2018 году
  • 28.09 00:14
  • 2
В КРЭТ ожидают завершения испытаний истребителя пятого поколения в течение двух лет
  • 27.09 23:56
  • 1
Рогозин сообщил об испытаниях самолета МС-21 на высоте от 6 до 10 тыс. метров
  • 27.09 23:50
  • 2
Перспективные образцы стрелкового оружия проходят опытно-войсковую эксплуатацию
  • 27.09 23:05
  • 1
Россия полностью уничтожит свое химическое оружие в сентябре 2017 года
другие обсуждаемые темы