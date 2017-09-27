"Рособоронэкспорт" получил право экспорта гражданского и служебного оружия
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Стенд Рособоронэкспорта.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
КЛИМОВСК (Подмосковье), 27 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" получил в этом году право экспорта гражданского и служебного оружия (охотничье, спортивное, травматическое, пневматическое), за счет чего планирует увеличить портфель заказов и выйти на новые рынки, сообщил журналистам в среду заместитель гендиректора компании Игорь Севастьянов.
В настоящее время портфель оружейных экспортных заказов "Рособороэкспорта" превышает 45 миллиардов долларов. По словам Севастьянова, ранее поставщики гражданского и служебного продавали свою продукцию за рубеж напрямую.
"С принятием изменений в федеральный закон "Об оружии" в 2017 году, "Рособоронэкспорт" получил право экспорта гражданского и служебного оружия… Эти изменения позволят нам увеличить портфель заказов и выйти на новые рынки", - сказал Севастьянов на заседании пресс-клуба компании в ЦНИИТОЧМАШ.
По его словам, "Рособоронэкспорт" начинает сотрудничество в этой области со странами, которые прежде по различным причинам не имели возможности закупать российское гражданское и служебное оружие.
"Мы уже ведем переговоры с рядом заказчиков", - отметил Севастьянов, не уточняя деталей.
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27.09.2017
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