На учениях в Бурятии военнослужащие замаскируют передвижение С-300
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Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа на учениях в Бурятии сделают "невидимым" для условного противника передвижение дивизиона зенитно-ракетных систем С-300, сообщает пресс-служба округа.
"К тактико-специальным учениям в Бурятии привлечено более 500 человек, задействовано свыше 100 единиц автомобильной и специальной техники. Во время практической части учений подразделения аэрозольной маскировки выполнят прикрытие дивизиона зенитно-ракетных систем С-300 на марше", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие также проведут наземную разведку местности с помощью разведывательных химических машин РХМ-6, проверят пробы грунта, воды, воздуха на наличие в них отравляющих веществ, выполнят специальную обработку вооружения и военной техники с помощью тепловых машин (ТМС-65У).
Кроме того, личный состав подразделений РХБ-защиты преодолеет полосу препятствий в общевойсковых защитных костюмах и противогазах.
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27.09.2017
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