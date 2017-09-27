В Удмуртии уничтожат последний килограмм химоружия в России
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Химическая защита. Военные учения. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Вадим Жернов
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в стране 40 тысяч тонн запасов уничтожат в среду в удмуртском поселке Кизнер, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли РФ.
"Двадцать седьмого сентября будет уничтожен последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в стране 40 тысяч тонн запасов. Россия полностью выполнит взятые на себя обязательства по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении", - сказали в управлении.
Отмечается, что реализуемая с 1996 года президентская федеральная целевая программа "Уничтожение запасов химического оружия в РФ" будет завершена на год раньше установленного срока. При этом для уничтожения боевых отравляющих веществ на специальном объекте поселка Кизнер (Удмуртия) будут использованы только отечественные технологии, и процесс завершится безопасно, не причинив вреда экологии и населению.
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27.09.2017
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