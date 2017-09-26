Украина намерена начать закупку военной техники у Канады в 2018 году



Степан Полторак (справа).

Источник: Михаил Палинчак / РИА Новости Степан Полторак (справа).Источник: Михаил Палинчак / РИА Новости

КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о намерении страны начать закупку военной техники и оборудования у Канады в 2018 году, передает украинское агентство УНИАН.

По итогам переговоров со своим канадским коллегой Харджитом Саджаном Полторак сообщил журналистам, что стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений после подписания в апреле 2017 года совместного оборонного соглашения.

"Второй вопрос, который мы обсудили, был как раз и вопрос… связанный с закупкой оборудования, оснащения, техники на следующий год у наших канадских друзей", - заявил Полторак.

По его словам, министры обсудили на переговорах перспективы включения Украины в список стран, в которые возможен экспорт вооружения и техники Канадой. В связи с этим Полторак отметил, что "здесь у нас работа идет очень плодотворно". "Она продвигается очень хорошо, и есть очень хорошие перспективы", - заявил украинский министр.

Ранее издание Globe and Mail сообщило, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с украинским президентом Петром Порошенко заявил о планах разрешить поставки летального оружия на Украину.

По данным украинских властей, речь может идти о сотрудничестве в рамках оборонного соглашения между Украиной и Канадой, подписанного в этом году. Киев надеется, что в рамках этого соглашения Украину в ближайшее время включат в список стран AFCCL, чтобы страна могла получить канадское автоматическое огнестрельное оружие. Ранее РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков.