Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Спецназовцы России и Узбекистана завершили совместные учения в Саянах

28.09.2017 Интерфакс-АВН 128 0
0
Понравилась новость?
 0
ВС Узбекистана
Военнослужащие ВС Узбекистана на учениях.
Источник: ru.sputniknews-uz.com

Новосибирск. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Инструкторы российского спецназа обменялись опытом выживания в экстремальных условиях с коллегами из Узбекистана на совместных учениях в Саянах, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Отмечается, что в Саянах "отсутствуют блага цивилизации и уже не тает выпавший снег".

"Две группы спецназначения высадились из вертолетов на горные площадки в тайге и совершили 20-километровый марш по пересеченной местности с преодолением скальных участков массива Спящий Саян. На маршруте спецназ двух армий с помощью альпинистского снаряжения преодолел несколько горных рек и ущелий, отработал поисково-разведывательные действия, а также транспортировку грузов на вьючных лошадях", - говорится в сообщении.

Бойцы проверили свои навыки в ориентировании на местности, оборудовании укрытий для ночлегов и дневок, разведении огня, добыче пищи с использованием самодельных снастей. Из трофеев приготовили жаркое и рыбу на рожне (заостренном деревянном пруте).

Визит военной делегации Республики Узбекистан прошел в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2017 год.

Центр военно-спортивной подготовки "Ергаки", расположенный на юге Красноярского края, ежегодно готовит около 700 военнослужащих по программам горной и специальной подготовки.
27.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.09 10:42
  • 3
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 28.09 09:22
  • 71
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
  • 28.09 09:21
  • 3
Россия и США не собираются сокращать сотрудничество в космосе
  • 28.09 09:20
  • 3
Долгосрочные планы обороны для Украины (The American Interest, США)
  • 28.09 07:08
  • 1
Обозреватель: Болгария не увеличивает военные расходы, чтобы не «злить» Россию
  • 28.09 07:04
  • 1
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 28.09 06:38
  • 2
Концерн "Калашников" пообещал скоро показать "летающий автомобиль" в работе
  • 28.09 05:56
  • 3
Путин освободил от должности главкома ВКС генерал-полковника Бондарева
  • 28.09 02:31
  • 1
Происходящее в России должно вызывать не страх, а опасения (Polska, Польша)
  • 28.09 00:31
  • 1
ЕКА: основным местом работы людей в космосе еще долго будет низкая околоземная орбита
  • 28.09 00:22
  • 2
Большая часть "Терминаторов" будет поставлена в российскую армию в 2018 году
  • 28.09 00:14
  • 2
В КРЭТ ожидают завершения испытаний истребителя пятого поколения в течение двух лет
  • 27.09 23:56
  • 1
Рогозин сообщил об испытаниях самолета МС-21 на высоте от 6 до 10 тыс. метров
  • 27.09 23:50
  • 2
Перспективные образцы стрелкового оружия проходят опытно-войсковую эксплуатацию
  • 27.09 23:05
  • 1
Россия полностью уничтожит свое химическое оружие в сентябре 2017 года
другие обсуждаемые темы