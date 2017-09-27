Спецназовцы России и Узбекистана завершили совместные учения в Саянах
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Военнослужащие ВС Узбекистана на учениях.
Источник: ru.sputniknews-uz.com
Новосибирск. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Инструкторы российского спецназа обменялись опытом выживания в экстремальных условиях с коллегами из Узбекистана на совместных учениях в Саянах, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Отмечается, что в Саянах "отсутствуют блага цивилизации и уже не тает выпавший снег".
"Две группы спецназначения высадились из вертолетов на горные площадки в тайге и совершили 20-километровый марш по пересеченной местности с преодолением скальных участков массива Спящий Саян. На маршруте спецназ двух армий с помощью альпинистского снаряжения преодолел несколько горных рек и ущелий, отработал поисково-разведывательные действия, а также транспортировку грузов на вьючных лошадях", - говорится в сообщении.
Бойцы проверили свои навыки в ориентировании на местности, оборудовании укрытий для ночлегов и дневок, разведении огня, добыче пищи с использованием самодельных снастей. Из трофеев приготовили жаркое и рыбу на рожне (заостренном деревянном пруте).
Визит военной делегации Республики Узбекистан прошел в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2017 год.
Центр военно-спортивной подготовки "Ергаки", расположенный на юге Красноярского края, ежегодно готовит около 700 военнослужащих по программам горной и специальной подготовки.
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27.09.2017
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