ОАЭ выберут в первый отряд астронавтов до восьми человек



Премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая (второй справа), наследный принц эмирата Дубай (второй слева), наследный принц Абу-Даби (слева) . Премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая (второй справа), наследный принц эмирата Дубай (второй слева), наследный принц Абу-Даби (слева) .

Процесс отбора в отряд начнется уже в январе следующего года, в нем смогут принять участие и мужчины, и женщины

АДЕЛАИДА /Австралия/, 27 сентября. /ТАСС/. Первый отряд астронавтов Объединенных Арабских Эмиратов будет состоять из четырех - восьми человек. Об этом сообщил в среду в беседе с ТАСС заместитель директора космического центра Мохаммеда бин Рашида (Mohammed Bin Rashid Space Centre) Аднан Мухаммед аль-Раис, который принимает участие в Международном астронавтическом конгрессе, проходящем в Аделаиде (Южная Австралия).

"Процесс отбора кандидатов в отряд астронавтов Объединенных Арабских Эмиратов начнется в январе 2018 года, - рассказал он. - Полагаю, что на первом этапе будут выбраны от четырех до восьми человек".

"Мы открываем двери для всех, то есть не устанавливаем никаких ограничений. Это могут быть и мужчины, и женщины всех возрастов, самых разных профессий - учителя, врачи, ученые, военные. Впоследствии один или два будущих астронавта начнут готовиться к полету на Международную космическую станцию, который, как мы надеемся, состоится в 2020 или в 2021 году. Мы хотим, чтобы наш астронавт мог оставаться на МКС достаточно долго - от месяца до полугода, чтобы проводить различные научные эксперименты", - добавил он.

"Остальные члены отряда астронавтов продолжат готовиться к будущим полетам, - уточнил аль-Раис. - Хочу подчеркнуть, что программа будет долгосрочной, то есть мы не намерены ограничиваться лишь одним полетом к МКС".

На конгрессе в Аделаиде Роскосмос и космическое агентство ОАЭ подписали соглашение о намерениях, в рамках которого Россия в будущем может помочь ОАЭ создать собственный отряд космонавтов. Как сообщил директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев, соглашение "подразумевает широкий спектр сотрудничества", и речь идет "о проработке возможностей, в том числе и в помощи по отбору в отряд космонавтов: наши специалисты могут помочь им отбирать своих кандидатов и в организации тренировок". "Какую-то часть можно проводить и в России, в Центре подготовки космонавтов", - уточнил Крикалев.

В свою очередь генеральный директор Космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед аль-Ахбаби в беседе с ТАСС сказал: "Российские предложения нас очень интересуют, но мы остаемся открытыми для других вариантов". Отвечая на вопрос, как скоро ОАЭ выберут партнера для тренировки будущих астронавтов, он сообщил: "У нас все решается быстро, потому что правительство чрезвычайно заинтересовано в развитии космической программы. Мы все решим в нынешнем году".