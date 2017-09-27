Глава космического агентства ОАЭ: аппарат к Марсу мы запустим в 2020 году



Глава космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед аль-Ахбаби.

Источник: © Павел Ваничкин/ТАСС Глава космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед аль-Ахбаби.Источник: © Павел Ваничкин/ТАСС

Генеральный директор Космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби, который приминает принимает участие в проходящем в Аделаиде (Южная Австралия) Международном астронавтическом конгрессе, в интервью ТАСС рассказал об амбициозной космической программе Объединенных Арабских Эмиратов.

— Почему ОАЭ решили учредить собственное космическое агентство?

— Наша страна уже давно определила исследования и освоение космического пространства как неотъемлемую часть своего будущего развития. Сначала была создана очень успешная компания по предоставлению услуг спутниковой связи, затем — космический центр Мохаммеда бин Рашида (Mohammed Bin Rashid Space Centre), который конструирует и производит небольшие спутники наблюдения за Землей. Два таких спутника уже на орбите, третий будет запущен в будущем году. Поскольку наша космическая индустрия быстро развивается, в 2014 году было решено учредить космическое агентство для координации действий и повышения общественного интереса к космосу.

— У вас есть планы запуска космического аппарат к Марсу. Когда они будут реализованы?

— Да, действительно, наше правительство объявило о "Миссии на Марс", в рамках которой первый небольшой космический аппарат к Марсу будет запущен в 2020 году, он должен будет находиться на орбите планеты и передавать информацию о ее атмосфере. У нас нет собственных возможностей для запуска космических кораблей, но это сейчас стало услугой, которую можно купить, например, в России, Японии, Европе. Этот конкретный контракт мы отдали Японии по ряду причин. Прежде всего, мы решили выбрать наиболее консервативное, с нашей точки зрения, национальное космическое агентство. К тому же у Японии самый лучший послужной список в плане наименьшего числа неудачных запусков.

После того как "Миссия на Марс" вызвала большой интерес в нашем обществе, правительство объявило еще более амбиционную программу "Марс-2117", которая, как явствует из ее названия, рассчитана на 100 лет.

— Возможно ли планировать на столь отдаленное будущее?

— Мы намерены внести ощутимый вклад в программу создания первой колонии людей на Марсе. Мы не можем это сделать завтра, не сможем сделать в одиночку, но такая программа обязательно будет реализована, и наша страна будет в ней участвовать. Мы преследуем вполне земные интересы — к сожалению, климатические условия у нас во многом схожи с марсианскими. У нас нет источников пресной воды, поскольку мы живем в пустыне и вынуждены использовать технологии опреснения морской воды. У нас ничего не растет, поэтому мы не производим пищевые продукты. У нас очень жарко летом и холодно зимой. В общем, мы решили, что если присоединимся к мировым усилиям по решению технических проблем обустройства жизни на Марсе, то в какой-то момент получим технологии, которые сможем успешно использовать в жизни на нашей земле.

Мы хотим быть гражданами мира, а не потребителями. Космос объединяет людей. Сегодня у России и США могут быть расхождения во взглядах, но они прекрасно сотрудничают в освоении космоса

Помимо этого, данная программа имеет исключительно важное социальное значение — она призвана вселить надежду в нашу молодежь. Мы живем в очень сложном, нестабильном регионе, и нашей молодежи нужна надежда. Мы намерены вносить вклад в международное освоение космоса, потому что хотим быть гражданами мира, а не потребителями. Космос объединяет людей. Посмотрите, сегодня у России и США могут быть расхождения во взглядах, но они прекрасно сотрудничают в освоении космоса.

— Здесь в Аделаиде вы подписали с "Роскосмосом" соглашение о намерениях, в рамках которого Россия в будущем может помочь ОАЭ создать собственный отряд космонавтов. Каковы условия этого соглашения и при каких условиях оно может быть реализовано?

— Нам известно, что Россия имеет лучшие технологии доставки людей на орбиту и обладает уникальным опытом в подборе и подготовке астронавтов. Именно поэтому мы хотим открыть канал сотрудничества с Россией в этой области. На самом деле отобрать кандидатов для космических полетов мы сумеем сами, но их подготовка крайне важна. Мы ничего не будем делать в одиночку, вот почему постоянно налаживаем партнерские отношения с другим странами. Мы ведем переговоры и с другим игроками, в том числе с НАСА и европейцами. Нам интересны российские предложения, тем более, что стратегические отношения между нашими странами очень прочны, и освоение космоса — это лишь один их элемент. Но даже если мы в конечном итоге остановим выбор в плане тренировки астронавтов на НАСА или Европейском космическом агентстве, то они все равно полетят на российских кораблях. Мы планируем встретиться с русскими партнерами в ближайшее время, чтобы обсудить предлагаемые варианты тренировок и запусков.

— Как скоро вы выберете партнера для тренировки ваших будущих астронавтов?

— Счет идет на месяцы. У нас все решается быстро, потому что правительство чрезвычайно заинтересовано в развитии космической программы. Мы все решим в нынешнем году. Процесс подбора астронавтов должен будет начаться в январе будущего года, а мы не можем приступать к нему, не определившись, кто будет нам помогать их готовить. Российские предложения нас очень интересуют, но мы остаемся открытыми для других вариантов. Следует также иметь в виду, что можно тренировать астронавтов в одном месте и отправлять их в космос в другом. Теоретически мы можем заключить соглашения о подготовке астронавтов и с НАСА, и с Россией, но это маловероятно. С другой стороны, любой выбор не будет выбором только одного партнера, поскольку если мы, например, остановим выбор на России, то России все равно придется договариваться с НАСА, поскольку МКС — это международный космический проект. Мы нацелены на то, чтобы наш астронавт отравился к МКС в 2020 или 2021 году. Это будет не просто разовое мероприятие, а важный элемент нашей долгосрочной устойчивой космической программы".

Беседовал Павел Ваничкин