Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ

28.09.2017 ТАСС 209 0
0
Понравилась новость?
 +2

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС, архив

Вместе с ними были уничтожены еще 32 боевика, склад боеприпасов и взрывчатых веществ, а также шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пять влиятельных полевых командиров, которые руководили террористами, напавшими 18 сентября на российских военных полицейских в Сирии, уничтожены в ходе проведения спецоперации в провинции Идлиб. Как сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, вместе с ними были уничтожены еще 32 боевика.

"После нападения террористов 18 сентября на российских военных полицейских в провинции Хама для поиска и уничтожения командиров наступавших боевиков была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны России в Сирии. В рамках данной операции были вскрыты место и дата проведения совещания влиятельных полевых командиров группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) южнее г. Идлиб", - сказал он. После подтверждения по нескольким каналам точки сбора полевых командиров в строении вне населенного пункта и начала совещания, был нанесен точный ракетно-авиационный удар.

"В результате удара ликвидированы пять полевых командиров, в том числе Абу Сульман ас-Сауди (начальник южного сектора провинции Идлиб), Абу аль-Аббас Анадин (эмир по финансовым вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид (шариатский судья)", - сообщил Конашенков.

Вместе с ними были уничтожены еще 32 боевика, находившийся рядом склад боеприпасов и взрывчатых веществ, а также шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением.

Факт гибели руководства и младших командиров группировки подтвержден по нескольким независимым каналам.

Специальные мероприятия по поиску и уничтожению всех боевиков, причастных к нападению на российских военнослужащих в Сирии, продолжаются, отметили в Минобороны.
27.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.09 10:42
  • 3
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 28.09 09:22
  • 71
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
  • 28.09 09:21
  • 3
Россия и США не собираются сокращать сотрудничество в космосе
  • 28.09 09:20
  • 3
Долгосрочные планы обороны для Украины (The American Interest, США)
  • 28.09 07:08
  • 1
Обозреватель: Болгария не увеличивает военные расходы, чтобы не «злить» Россию
  • 28.09 07:04
  • 1
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 28.09 06:38
  • 2
Концерн "Калашников" пообещал скоро показать "летающий автомобиль" в работе
  • 28.09 05:56
  • 3
Путин освободил от должности главкома ВКС генерал-полковника Бондарева
  • 28.09 02:31
  • 1
Происходящее в России должно вызывать не страх, а опасения (Polska, Польша)
  • 28.09 00:31
  • 1
ЕКА: основным местом работы людей в космосе еще долго будет низкая околоземная орбита
  • 28.09 00:22
  • 2
Большая часть "Терминаторов" будет поставлена в российскую армию в 2018 году
  • 28.09 00:14
  • 2
В КРЭТ ожидают завершения испытаний истребителя пятого поколения в течение двух лет
  • 27.09 23:56
  • 1
Рогозин сообщил об испытаниях самолета МС-21 на высоте от 6 до 10 тыс. метров
  • 27.09 23:50
  • 2
Перспективные образцы стрелкового оружия проходят опытно-войсковую эксплуатацию
  • 27.09 23:05
  • 1
Россия полностью уничтожит свое химическое оружие в сентябре 2017 года
другие обсуждаемые темы