В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
|
|
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС, архив
Вместе с ними были уничтожены еще 32 боевика, склад боеприпасов и взрывчатых веществ, а также шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пять влиятельных полевых командиров, которые руководили террористами, напавшими 18 сентября на российских военных полицейских в Сирии, уничтожены в ходе проведения спецоперации в провинции Идлиб. Как сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, вместе с ними были уничтожены еще 32 боевика.
"После нападения террористов 18 сентября на российских военных полицейских в провинции Хама для поиска и уничтожения командиров наступавших боевиков была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны России в Сирии. В рамках данной операции были вскрыты место и дата проведения совещания влиятельных полевых командиров группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) южнее г. Идлиб", - сказал он. После подтверждения по нескольким каналам точки сбора полевых командиров в строении вне населенного пункта и начала совещания, был нанесен точный ракетно-авиационный удар.
"В результате удара ликвидированы пять полевых командиров, в том числе Абу Сульман ас-Сауди (начальник южного сектора провинции Идлиб), Абу аль-Аббас Анадин (эмир по финансовым вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид (шариатский судья)", - сообщил Конашенков.
Вместе с ними были уничтожены еще 32 боевика, находившийся рядом склад боеприпасов и взрывчатых веществ, а также шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением.
Факт гибели руководства и младших командиров группировки подтвержден по нескольким независимым каналам.
Специальные мероприятия по поиску и уничтожению всех боевиков, причастных к нападению на российских военнослужащих в Сирии, продолжаются, отметили в Минобороны.
|
27.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.09.2017 Российские Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии
27.09.2017 Минобороны опубликовало видео авиаударов по бронетехнике ИГ в Идлибе
27.09.2017 ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе
26.09.2017 Минобороны РФ опровергло сообщения об ударе по сирийской оппозиции в районе Дейр-эз-Зора
25.09.2017 Россия будет воевать в Сирии до полной победы
22.09.2017 Россия предупредила США о жестком ответе на попытки обстрелов спецназа в Сирии
22.09.2017 Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
22.09.2017 Минобороны РФ: Дейр-эз-Зор будет полностью освобожден в ближайшую неделю