Российские военные испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь"



Источник: © Андрей Смирнов/ТАСС Источник: © Андрей Смирнов/ТАСС

Как сообщили в Минобороны, информация по запуску будет использована для создания перспективных средств преодоления ПРО

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М "Тополь" с перспективным боевым оснащением проведен с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Информация по запуску "Тополя" будет использована для создания эффективных средств преодоления ПРО, сообщили в вторник в пресс-службе Минобороны.

"Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения [РВСН] с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты [МБР] РС-12М "Тополь", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, "целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет".

В ведомстве уточнили, что учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Казахстан).

"В ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны. В последующем эта информация будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет", - уточнили в министерстве.