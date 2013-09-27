Минобороны испытало межконтинентальную ракету "Тополь"



Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений.

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений.Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Боевые расчеты Ракетных войск стратегического назначения провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М "Тополь" с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" (Республика Казахстан)", - сообщили в минобороны.

В ходе испытания удалось получить экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны, отметили в ведомстве.

Эту информацию планируют использовать при разработке эффективных средств преодоления ПРО для оснащения российских баллистических ракет.

"Тополь" - трехступенчатая твердотопливная ракета, разработанная Московским институтом теплотехники. Первое летное испытание ракетного комплекса состоялось в 1982 году. На вооружение "Тополь" был принят в 1988 году.